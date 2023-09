BR24 Sport FCA-Kapitän Demirović träumt von der EM: "Werde mich zerreißen" Stand: 25.09.2023 11:29 Uhr

Ermedin Demirović ist der neue Kapitän des FC Augsburg. In "Blickpunkt Sport" spricht er über die Trainer-Diskussion beim FCA, seinen "Bruder" Berisha, den Friseur von Harry Kane - und den Traum, die EM in Deutschland zu spielen.

Von Raphael Weiss

Seit dieser Saison spannt sich die Kapitänsbinde des FC Augsburg um den Oberarm von Ermedin Demirović. Der bosnische Nationalspieler geht erst in seine zweite Saison in Augsburg, weshalb dessen Ernennung zum Kapitän zumindest für Außenstehende überraschend kam. "Ich bin extrem stolz darauf, die Binde zu tragen, die Mannschaft anzuführen. Es beflügelt einen. Jetzt liegt es an mir, es so gut wie möglich umzusetzen und die Mannschaft zu pushen", sagte Demirović in Blickpunkt Sport am Sonntag.

Wie das aussehen kann, hatte der 25-Jährige einen Tag zuvor eindrucksvoll bewiesen. Nach einem schwachen Saisonstart standen Verein, Mannschaft und Trainer unter Druck. Ein Punktverlust oder gar eine Niederlage gegen Mainz 05, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, hätte die Krise beim FCA massiv verschärft. Und genau danach hatte es sechs Minuten nach Anpfiff ausgesehen, als Mainz in Führung ging. Doch mit einem Doppelpack drehte Demirović die Partie noch vor der Pause und sorgte für den 2:1-Endstand.

2:1-Sieg gegen Mainz - Demirović spricht von "Knackpunkt"

Eine halbe Stunde lang mussten die Augsburger in Unterzahl dem Druck der Mainzer widerstehen. "Ein dreckiger Sieg", sagte Torwart Finn Dahmen im Anschluss und bekam von seinem Kapitän im Bayerischen Rundfunk schließlich Recht: "Genau solche Spiele können in der Saison ein Knackpunkt sein, um eine richtig gute Grundstimmung aufzubauen. Das pusht uns und das wird uns ein richtig gutes Gefühl für die kommenden Wochen geben."

Die Gründe für den schweren Saisonstart sind laut Demirović vielfältig: Schwere Gegner zu Beginn der Spielzeit - darunter Borussia Mönchengladbach, der FC Bayern und Rasenballsport Leipzig -, eine junge Mannschaft, die sich zudem nach zahlreichen Abgängen im Umbruch befindet. "Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass etwas schief läuft, sondern dass es ein Aufbruch ist", sagte der 25-Jährige und nahm seinen Trainer Enrico Maaßen in Schutz: "Es liegt jetzt an uns dafür zu sorgen, dass er ein paar ruhigere Nächte hat."

Der Traum von der EM: "Werde mich zerreißen"

Doch Demirović hat auch ein persönliches Ziel: "In Deutschland eine EM zu spielen, wäre mehr als ein Traum", sagte der bosnische Nationalspieler. Seine Nationalmannschaft steht in der Qualifikation mit sechs Punkten aus fünf Spielen allerdings nur auf Platz vier hinter Portugal, der Slowakei und Luxemburg. Dennoch glaubt Demirović weiter an seine Chance. "Ich kann es gar nicht in Worte fassen, was ich dafür geben würde, um diese EM zu spielen. Deswegen werde ich mich da zerreißen."

Demirović: Was fehlt Harry Kane? "Vielleicht eine Frisur"

Be der EM könnte er auf einen alten Bekannten treffen: Mergim Berisha hatte in der vergangenen Saison in der deutschen Nationalmannschaft debütiert. Demirovićs Sturmpartner aus der vergangenen Saison wurde - wie Demirović selbst - über die gesamte Transferperiode mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht und schloß sich schließlich der TSG Hoffenheim an. "Er fehlt. Mir persönlich als Freund und gefühlter Bruder. Und der Mannschaft mit seinen Toren. Da müssen jetzt andere reinwachsen. Wir haben gute Leute dazubekommen", sagte der bosnische Nationalspieler - auch wenn freilich niemand von dem Kaliber des FC-Bayern-Stars Harry Kane dabei ist. Kane hebe "die Bundesliga auf ein ganz anderes Niveau", sagte Demirović: "Ich bin froh, gegen ihn spielen zu dürfen und ihn Woche für Woche aus der Nähe zu sehen."

Auf die Frage, was Kane sich von Demirović abschauen könne, antwortete er: " Schwierige Frage. Was hat er nicht? Vielleicht eine Frisur? Ich schicke ihm mal einen guten Friseur", sagte er lachend und fügte an: "War nur ein Spaß. ich glaube, er hat wirklich alles." Sollte Demirović weiter so treffen und für den FCA die Spiele so entscheiden wie gegen Mainz, werden die Anhänger in Augsburg über ihren Kapitän wohl bald dasselbe sagen.

Im Video: Der 2:1-Sieg des FC Augsburg über den FSV Mainz 05

Quelle: Blickpunkt Sport 24.09.2023 - 21:45 Uhr