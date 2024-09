BR24 Sport FCA-Co Knudsen: Erfolgreiches Gastspiel als Dänemark-Coach Stand: 09.09.2024 10:55 Uhr

Augsburgs Co-Trainer Lars Knudsen hat zwei Erfolge mit dem dänischen Nationalteam gefeiert. Der 47-Jährige vertrat den erkrankten Interimstrainer Morten Wieghorst - und machte seine Aufgabe so gut, dass er als Dauerlösung im Gespräch ist.

Lars Knudsen, Co-Trainer beim FC Augsburg, hat aktuell einen ungewöhnlichen Teilzeit-Job. Knudsen, hauptberuflich Assistenz-Trainer bei einem Bundesligisten, arbeitet aktuell ganz nebenbei als dänischer Nationaltrainer. Und das durchaus erfolgreich: Nach seinem Debüt am Donnerstag hat er am Sonntag auch sein zweites Spiel als Verantwortlicher der dänischen Fußball-Nationalmannschaft gewonnen.

FCA-Sportdirektor Jurendic: "Wollten Lars diese Erfahrung ermöglichen"

Knudsen vertrat in beiden Begegnungen den erkrankten Interimstrainer Morten Wieghorst. Der hatte das Amt erst nach der EM in Deutschland vom zurückgetretenen Kasper Hjulmand interimsweise übernommen, doch legte nun aufgrund von "Stress-Symptomen" eine Pause ein.

Der dänische Verband hatte wegen Knudsen beim schwäbischen Bundesligisten angefragt. Für die Länderspielperiode hatte der FCA den 47-jährigen Knudsen, der seit Januar 2024 bei den Schwaben als Techniktrainer fungiert, freigestellt. "Als die Anfrage vom dänischen Verband kam, haben wir nicht lange überlegt, sondern wollten Lars diese interessante Erfahrung und verantwortungsvolle Aufgabe ermöglichen", erklärte Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic.

Erfolge gegen Serbien und die Schweiz: "fantastisches Erlebnis"

Die Dänen, bei der EM noch im Achtelfinale an Deutschland (0:2) gescheitert, bezwangen Serbien am Sonntag mit 2:0 (1:0) und liegen in der Gruppe A4 der Nations League mit sechs Punkten weiter vor Europameister Spanien. Yussuf Poulsen von RB Leipzig traf mit einem sehenswerten Fallrückzieher (61.) zum 2:0, zuvor hatte Albert Grönbaek (36.) sein erstes Tor für die dänische A-Nationalmannschaft geschossen. Rasmus Kristensen von Eintracht Frankfurt stand in der Startelf. Am Donnerstag hatten die Dänen die Schweiz ebenfalls mit 2:0 bezwungen.

"Ich bin natürlich stolz und glücklich. Es war ein fantastisches Erlebnis", sagte Knudsen gegenüber dem dänischen Sender DR. "Sie müssen bedenken, dass es keineswegs selbstverständlich war, dass ich in dieser Situation ausgewählt wurde, deshalb bin ich dafür auf jeden Fall dankbar."

Knudsen als Dauerlösung? Lob und Unterstützung aus der Mannschaft

Zwei Siege in zwei kniffligen Spielen, eine geschlossene Mannschaftsleistung: Knudsens Gastauftritt beeindruckte in seiner Heimat. Der ehemalige Nationalspieler Rasmus Nissen Kristensen etwa lobte im dänischen Fernsehen: "Lars ist mit fantastischer Autorität und Ruhe hereingekommen. Es herrschte überall Klarheit", sagte er und sprach an, was derzeit nicht wenige Menschen in Dänemark fordern: "Wenn ich Lars Knudsen wäre, hätte ich inzwischen eine Initiativbewerbung eingereicht", so Kristensen.

Gemeint ist: Eine Bewerbung zum Bundestrainer auf lange Sicht. Ein Gedanke, der auch bei den Spielern Anklang zu finden scheint. Torwart Kasper Schmeichel fand lobende Worte: "Er ist in eine unglaublich schwierige und ungewöhnliche Situation geraten und hat wirklich gute Arbeit geleistet". VfL-Wolfsburg-Profi Jonas Wind lehnte sich ein wenig weiter aus dem Fenster: "Es liegt nicht in meiner Verantwortung, aber ich glaube nicht, dass er sich mit diesen beiden Siegen weiter von diesem Job entfernt hat". Vielleicht muss sich FCA-Sportdirektor Jurendic nun bald nach einem neuen Co-Trainer für Jess Thorup umsehen.

