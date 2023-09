BR24 Sport FC Bayern: Weltmeister-Duo überstrahlt Ibaka-Debüt Stand: 29.09.2023 21:56 Uhr

Der FC Bayern Basketball ist mit einem 96:87-Sieg in die BBL-Saison gestartet. Gegen den Mitteldeutschen BC glänzten die Weltmeister Andreas Obst und Isaac Bonga. NBA-Star Serge Ibaka muss sich an seine neue Heimat noch gewöhnen.

Von Raphael Weiss

Der FC Bayern Basketball hat das Auftakt-Match der Basketball Bundesliga gegen den Mitteldeutschen BC mit 96:87 gewonnen. Nach einer Zwanzig-Punkte-Führung geriet der erste Saisonsieg wegen einiger Unkonzentriertheiten im Schlussviertel doch noch in Gefahr. Am Ende konnte der Favorit die Führung noch über die Zeit retten.

Mit zwei Weltmeistern in der Starting-Five startete der FC Bayern in die Saison. Andreas Obst und Isaac Bonga - mit leuchtend pinken Haaren - spielten von Beginn an und wurden von den Fans mit Sprechhören und Spruchbändern begrüßt und sahen direkt einen Block und einen Zuckerpass von Bonga zu Beginn. Und auch Obst steuerte früh seinen ersten Dreier in der neuen Saison bei. Der dritte Weltmeister, Niels Giffey, verpasste den Auftakt krankheitsbedingt. Und auch auf den größten Star musste das Münchner Publikum ein wenig warten.

Ibaka startet mit Fehlwürfen und guter Defense

Serge Ibaka sah von der Bank aus, wie sich beide Mannschaften ein wenig schwer taten, in die neue Saison zu starten. Auf beiden Seiten gab es verlegte Würfe aus nächster Nähe. 13:16 lag sein neues Team zurück, als der NBA-Star seine ersten offiziellen Sekunden im FC-Bayer-Trikot machte. Es dauerte nicht lange, bis er, bedient durch Bonga, seinen ersten Dreier in Richtung Korb feuerte. Zu kurz. Und auch die nächsten Versuche wollten einfach nicht fallen. Doch seine größte Stärke hat der 33-jährige NBA-Champion von 2019 ohnehin auf der anderen Seite des Feldes und dort merkte man Ibakas Einfluss sofort. Dennoch konnte der FC Bayern im ersten Viertel nicht so dominant auftreten, wie man es vor der Partie erwartet hatte.

Ibaka eröffnete dann das zweite Viertel mit seinen ersten beiden Punkten - so wie man es noch öfter von ihm sehen dürfte: Nach einem Pick-and-Roll nutzte er den Freiraum und traf einen Mitteldistanzwurf. Nur kurz später zeigte sich, dass er dennoch ein wenig braucht, um endgültig in Europa anzukommen. Nach seinem zweiten Foul musste Coach Pablo Laso ihn wieder vom neuen Glas-Parkett in der Rudi-Sedlmayer-Halle nehmen.

Bonga und Obst drehen auf

Mitte des zweiten Viertels nach der FC Bayern Fahrt auf. Angebtrieben von einem starken Sylvain Francisco und einem Bonga, der unter dem eigenen Tor abräumte, immer wieder schnelle Gegenangriffe einleitete, Assists verteilte und selbst scorte konnten sich die Münchner bis zur Halbzeit einen Zehn-Punkte-Vorsprung erarbeiten. Nach der Pause wurde dann auch der zweite Weltmeister so richtig warm. Seine vier Dreier halfen dabei, die Münchner Führung auf zwanzig Punkte anwachsen zu lassen.

Der große Vosprung ließ den FC Bayern zu sicher werden. In einem starken Schlussviertel kämpfte sich der Mitteldeutsche BC wieder heran. Je näher die Schlusssirene rückte, desto stärker schmolz die Führung. Bis auf vier Punkte kam das Team aus Weißenfels heran. Doch am Ende konnte sie die große Sensation nicht mehr schaffen. Zwei Freiwürfe von Bolmaro beendeten 17 Sekunden vor Schluss alle Hoffnungen - und mauserte sich mit 16 Punkten noch zum Topscorer der Partie. Bonga und Obst trugen beide 15 Punkte bei und überzeugten auch durch Rebounds (Bonga 6, Obst 5) und Assists (Bonga 5, Obst 3). Auch die Wurfquoten von 80% (Bonga) und 67% (Obst) waren auf Weltmeister-Niveau.

Ibaka tut sich beim Debüt schwer

Die Schlussphase verfolgte Ibaka von der Bank aus. Der 33-Jährige wirkte über weite Strecken der Partie noch ein wenig rostig. Verständlich, so war es doch sein erstes Pflichtspiel seit mehr als einem halben Jahr. Eine Wurfquote von unter 30 Prozent waren noch nicht der Wert, den man von ihm erwarten kann. Einmal sprangen die Fans jedoch auf, als Ibaka, dieser riesige, eindrucksvolle Gestalt einem Fastbreak hinterhersprintete und einen sicher geglaubten Korbleger mit einem krachenden Block ans Glas klatschte. Solche Szenen wird man noch häufiger in München sehen. Und auch die Wurfquote wird sich irgendwann wohl steigern - schließlich hat er ja Weltmeister als Teamkollegen, die ihm sicherlich den einen oder anderen Tipp geben können.

