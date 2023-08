BR24 Sport FC Bayern und Tottenham wohl einig über Kane-Transfer Stand: 10.08.2023 12:42 Uhr

Der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern München ist laut übereinstimmenden Medienberichten auf der Zielgeraden. Nach langen Verhandlungen haben sich Tottenham und der FC Bayern angeblich auf einen Transfer geeinigt.

Der Mega-Transfer von Stürmer-Star Harry Kane ist laut übereinstimmenden Medienberichten auf der Zielgeraden. Der Premier-League-Verein Tottenham Hotspur hat das Angebot des FC Bayern München laut Medienberichten akzeptiert. "The Athletic" berichtet von einer Summe von über 100 Millionen Euro, die die Münchner für den 30-jährigen Mittelstürmer an Tottenham Hotspur überweisen werden. "Sky" und Transferexperte Fabrizio Romano bestätigen die Meldungen.

Neuer Rekordtransfer für den FC Bayern

Kane gilt als der absolute Wunschspieler des Vereins und ist der Rekordeinkauf des FC Bayern. Für Lucas Hernadez hatte man 2019 80 Millionen Euro bezahlt. Mit Kane sollen nun die Sturmsorgen der Münchner auf Jahre hinweg Geschichte sein. Kane ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft und gilt als einer der besten Stürmer im Weltfußball. Er hat in 500 Profispielen mehr als 300 Tore geschossen und gilt zudem als exzellenter Vorbereiter.

In der vergangenen Saison hat Kane 30 Treffer erzielt und wurde nur von Manchester Citys Erling Haaland überboten (36 Treffer). Trotz konstanter starker Leistungen von Kane blieb es ihm verwehrt, mit seinem Jugendverein Tottenham einen Titel zu gewinnen. Das Champions-League-Finale 2019 verlor der Londoner Verein gegen den FC Liverpool. In der Premier League reichte es nur einmal für Platz zwei. In der vergangenen Spielzeit landete Tottenham auf Platz acht und verpasste damit nicht nur die Champions-League-Plätze, sondern auch eine Teilnahme an der Europa League.

Harry Kane muss noch zustimmen

Schon in der vergangenen Sommerpause hatte der FC Bayern seine Fühler nach Kane ausgestreckt, damals war der Transfer allerdings nicht zu realisieren, zumal auch Manchester City und Manchester United ebenfalls um den Mittelstürmer boten. Und auch in diesem Sommer drohte der Transfer mehrfach zu platzen, auch weil Uli Hoeneß öffentlich verkündet hatte, das Kane zum FC Bayern wechseln wolle und Tottenham bald "einknicken werde". Es brauchte insgesamt vier Angebote der Münchner. Die Ursprüngliche Summe von 70 Millionen Euro wurde laut Berichten zunächst auf 80 Millionen und anschließend auf 95 Millionen Euro erhöht, ehe man sich weit über die kolportierte Schmerzgrenze von 100 Millionen wagte und nun angeblich inklusive Boni 110 Millionen Euro zahlen werde.

Für einen tatsächlichen Vollzug bleiben allerdings noch einige Details zu klären - und auch Harry Kane muss dem Transfer endgültig zusagen. Der FC Bayern und Kane sollen sich schon seit mehreren Wochen einig sein. "The Athletic" berichtet allerdings, dass sich Kane unter dem neuen Spurs-Trainer Ange Postecoglou wohlfühlt und ein Verbleib aktuell nicht gänzlich ausgeschlossen sei. Diese Wendung gilt allerdings als unwahrscheinlich. In den kommenden Tagen sollen die letzten Details geklärt werden, anschließend wird Kane zum Medizincheck in München erwartet. Somit könnte er beim Bundesliga-Start gegen Werder Bremen (18. August, 20.30 Uhr, in der Livereportage bei BR24Sport) sein Debüt geben.

