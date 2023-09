BR24 Sport FC Bayern mit Kane-Rekord und Kantersieg an die Tabellenspitze Stand: 23.09.2023 17:23 Uhr

Der FC Bayern steht am zweiten Oktoberfest-Wochenende da, wo er sich am liebsten sieht: an der Tabellenspitze. Beim 7:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum traf Harry Kane dreifach und knackte durch seine Saisontore fünf, sechs, sieben einen Vereinsrekord.

Von Bernd R. Eberwein

Der FC Bayern München hat am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga die Tabellenspitze übernommen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister zeigte beim 7:0 gegen den VfL Bochum keine Schwäche. Harry Kane knackte einen Vereinsrekord - und auch die Bayern feierten einen historischen Oktoberfestsieg.

Trainer Thomas Tuchel schickte sein Team mit einer durchaus überraschenden Aufstellung aufs Feld: Kein Jamal Musiala, kein Thomas Müller, kein Serge Gnabry - Eric-Maxim Choupo-Moting besetzte eine Offensivposition neben der etatmäßigen Nummer neun Harry Kane. Und dieser taktische Kniff sollte den VfL Bochum von der ersten Minute an aus dem Konzept bringen.

Überraschungs-Duo Kane und Choupo-Moting schenkt ein

Nur wenige Sekunden waren gespielt, da scheiterte Choupo-Moting aus kurzer Distanz noch an Bochum-Torwart Manuel Riemann. Nur wenig später (4.) drückte er den Ball nach feiner Hereingabe von Kingsley Coman über die Linie. "Sturmchef" Kane selbst durfte dann nach zwölf Spielminuten ran: Wieder kam der Ball von links über Davies, wieder Stand ein Bayern-Stürmer frei - Kane vollendete souverän zum 2:0.

Nach nur zwölf Spielminuten war der Drops in der Münchner Arena eigentlich schon gelutscht. Oder zur Wiesn passender ausgedrückt: Die Bayern hatten mit zwei schnellen Schlägen "o'zapft" und sauber "eing'schenkt". Für Kane war es der fünfte Treffer im fünften Bundesligaspiel, das war zuvor beim FC Bayern nur Gerd Müller, Miroslav Klose und Mario Mandzukic geglückt.

Was folgte, war ein weitgehend einseitiges Spiel. Münchner Angriffe fast im Minutentakt, Bochumer Gegenpressingversuche ohne jede Erfolgschance. Den Gästen aus Nordrhein-Westfalen drohte ein Schützenfest zum Oktoberfest.

De Ligt trifft nach Kimmich-Ecke, Sané nach Kane-Assist

Nachdem Kane (18.) und Mazraoui (21.) bei guten Chancen abgeblockt wurden, durfte Matthis de Ligt fürs dritte Tor sorgen. Der Niederländer, der für den leicht angeschlagenen Upamecano in der Startelf stand, nickte eine Kimmich-Ecke fast unbedrängt aus sieben Metern ein (29.). Mindestens genauso frei stand wenig später Leroy Sané bei seinem 4:0 (38.). Harry Kane hatte mit feinem Schnittstellenpass für die Vorarbeit gesorgt.

Dazwischen: Weitere feine Bayern-Chancen durch Kane (31.) und Choupo-Moting (35.). Manuel Riemann, dem gebürtigen Mühldorfer im Bochumer Tor, wurde beim Wiesn-Gastspiel jedenfalls nicht langweilig.

Harry Kane knackt FC-Bayern-Vereinsrekord

Der FC Bayern ging die zweite Halbzeit keineswegs entspannter an. Allerdings war ein Elfmeter nötig, um den Torreigen in Durchgang zwei zu eröffnen. Harry Kane verwandelte sicher (54.), Choupo-Moting war im Strafraum gefoult worden. Durch Tor Nummer sechs im fünften Bundesligaspiel ist der Engländer neuer vereinsinterner Rekordhalter - so oft traf noch nie ein FC-Bayern-Stürmer in seinen ersten Bundesliga-Partien.

Joker Tel trifft erneut

Die Münchner auch mit der hohen 5:0-Führung im Rücken weiter nur im Vorwärtsgang. Frische Kräfte wie Mathys Tel und Frans Krätzig durften Bundesliga-Minuten sammeln und wollten sich natürlich ebenfalls noch in die Torschützenliste eintragen. Tel glückte dies auch noch: Der Super-Joker sorgte in der 81. Minute für das 6:0.

Höchster Bayernsieg der Geschichte beim Oktoberfest

Für den Schlussakkord und einen weiteren FC-Bayern-Rekord sorgte dann noch einmal Harry Kane mit seinem dritten Treffer zum 7:0-Endstand (88.) - so hoch gewann der FC Bayern noch nie zur Oktoberfestzeit. Der bisher höchste Wiesn-Sieg war ein 7:1 gegen Schalke 04 im Jahr 1977.

Quelle: Blickpunkt Sport 24.09.2023 - 21:45 Uhr