BR24 Sport Erste Tickets für Champions-League-Finale verfügbar - aber teuer Stand: 15.12.2024 12:07 Uhr

Das Champions-League-Finale 2025 wird eines der Highlights des Jahres für München. Die FC-Bayern-Fans hoffen auf die Teilnahme ihres Klubs daran - und danach auf Tickets. Nun gibt es die erste Kategorie, aber die nur für die hoch betuchten Fans.

Von BR24Sport

Die ersten Tickets fürs Champions-League-Finale am 31. Mai 2025 in München sind offiziell im Verkauf. An sich ist das eine gute Nachricht für alle Fußballfans. Die birgt allerdings auch eine schlechte in sich. Schließlich sind die angebotenen Eintrittskarten für den normalen Fußballfan unerschwinglich. Der Veranstalter, die Europäische Fußball-Union Uefa, hat bislang nur eine Ticketkategorie bekanntgegeben: die Hospitality-Tickets.

Und das sind, man ahnt es, die ganz teuren Tickets für eines der größten Events, das im neuen Jahr in der bayerischen Landeshauptstadt München stattfindet. Oder wie es die Uefa selbst nennt: "das größte jährliche Sportereignis der Welt". Wann die restlichen Tickets in den Verkauf gehen, ist noch nicht bekannt. Sie werden allerdings deutlich günstiger als die Hospitality-Tickets sein, für wirklich jeden Fußball-Fan aber vermutlich auch nicht unbedingt erschwinglich.

Hospitality-Tickets für bis zu 9.900 Euro, Logen für etwa 250.000 Euro

Denn eben jene Hospitality-Tickets beginnen nun beispielsweise preislich bei 6.900 Euro, dann sitzt man zwar im Logen-Sessel, aber mit etwas schlechterer Sicht in der Kurve. Die Platinum-Plätze an der Längsseite kosten sogar 9.900 Euro. Das weist die Uefa auf ihrer eigenen Ticketseite aus. Dazu gibt es dann den Angaben zufolge auch Champagner, im Preis inbegriffen.

Will man das Finale aus einer Loge ansehen, muss man dem Verband übrigens gar alle Plätze abnehmen. Was bedeutet, dass das Ganze für einen Abend lang dann sogar etwa 250.000 Euro kostet, berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

Reguläre Logen-Besitzer hatten eigenes Uefa-Angebot

Das betrifft übrigens auch die Firmen und Privatpersonen, die vom FC Bayern das Jahr über eine der insgesamt 106 Skyboxen gemietet haben. Für den einen Abend ist die Uefa Hausherrin, wie sie es übrigens auch bei der Fußball-EM 2024 war. Nach Angaben der SZ hatte die Uefa den Logenbesitzern jedoch angeboten, ihre Skyboxen auch für das Finale zu mieten – das aber für bis zu 13.900 Euro pro Person. Und mit einer Bedenkzeit von gerade einmal acht Tagen im November.

"Die spinnen, die Uefa", soll ein Betroffener nach SZ-Angaben an seine Mitnutzer geschrieben haben. Die Uefa erklärt dazu, es gebe "eine große Nachfrage nach Paketen, die sowohl von deutschen als auch internationalen Kunden gekauft werden". Bleibt für die normalen Fußball-Fans zu hoffen, dass die Preise der restlichen Tickets sich mehr an ihrem Geldbeutel orientieren.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 13.12.2024 - 12:55 Uhr