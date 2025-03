BR24 Sport Engagiert, aber erfolglos: Regensburg im Rheinland ohne Punkt Stand: 15.03.2025 14:58 Uhr

Der SSV Jahn Regensburg bleibt abgeschlagen das Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga. Bei Fortuna Düsseldorf spielten die Oberpfälzer phasenweise gut mit, standen am Ende aber wieder einmal mit leeren Händen da.

Von BR24Sport

Der SSV Jahn Regensburg verlor am 26. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga 0:1 bei Aufstiegskandidat Fortuna Düsseldorf. Dabei spielten die Hausherren alles andere als überzeugend. Für den akut abstiegsbedrohten Jahn wäre mehr drin gewesen.

Das packende Duell zwischen Jahn Regensburg und Fortuna Düsseldorf endete mit einer dramatischen Schlussphase, die den Fans der Oberpfälzer den Atem raubte. Ein letzter Freistoß aus dem linken Halbfeld hätte beinahe den Ausgleich gebracht, doch Hein verfehlte das Tor knapp.

Erste Halbzeit: Druck von Düsseldorf

Zuvor hatte Fortuna Düsseldorf in der ersten Halbzeit Stärke demonstriert. Matthias Zimmermann brachte die Gastgeber in der 41. Minute in Führung, nachdem sich Jahn-Torwart Pollersbeck bei einer Ecke verschätzt hatte. Die beste Gelegenheit für Regensburg in der ersten Halbzeit hatte Noah Ganaus, der den Ball knapp am langen Eck vorbeisetzte. Trotz mutigem Angriffspressing blieb die nötige Präzision im Abschluss aus.

Zweite Halbzeit: Regensburg kämpft verbissen

In der zweiten Halbzeit setzte Düsseldorf den Sturmlauf zunächst fort. Vermeij und Jóhannesson verfehlten das Tor der Oberpfälzer nur knapp. Regensburg kämpfte verbissen und nutzte Wechsel, um frischen Wind in das Spiel zu bringen. In der 80. Minute vergab Eric Hottmann die dicke Chance zum Ausgleich, als sein Kopfball knapp am rechten Pfosten vorbeiging.

Dramatische Schlussphase

Die Schlussphase des Spiels brachte die Spannung auf den Höhepunkt. Regensburg erhielt in der letzten Minute einen Freistoß aus dem linken Halbfeld. Sogar Torhüter Pollersbeck stürmte nach vorne, um die letzte Chance zu nutzen. Hein verlängerte den Ball mit dem Rücken zum Tor, doch der landete knapp drüber im Außennetz.

