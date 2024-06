BR24 Sport EM-Debüttreffer und Topleistung: Musiala legt den Katar-Fluch ab Stand: 15.06.2024 16:58 Uhr

Beim gelungenen Auftakt in die Heim-Europameisterschaft konnten viele Nationalspieler glänzen. Jamal Musiala stach aber besonders heraus. Der Mann vom FC Bayern wirbelte mit Florian Wirtz und traf sogar. Das war ihm in Katar noch nicht gelungen.

Von Victor List

Eigentlich wollte Bundestrainer Julian Nagelsmann niemanden so richtig hervorheben nach diesem Traumstart für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, schließlich hatte die gesamte Mannschaft eine Topleistung gezeigt. Doch einen der insgesamt fünf Torschützen erwähnte Nagelsmann nach dem 5:1 gegen Schottland dann doch. "Jamal hat in Katar ein paar Chancen vergeben und für ihn habe ich mich extrem gefreut", sagte der Bundestrainer am ARD-Mikrofon und attestierte dem Offensivkünstler vom FC Bayern München ein "herausragendes Spiel, absolute Weltklasse".

Anders als in Katar: Diesmal trifft Musiala

Rückblick in den November 2022. Khalifa International Stadium in Katar. Es lief die 51. Spielminute als eben jener Musiala bei seinem WM-Debüt von links in den Strafraum zog, die gesamte japanische Hintermannschaft wie Statisten aussehen ließ, aber dann den Ball über die Latte setzte. Bis auf den Abschluss hatte er in dieser Szene alles richtig gemacht. Es wäre das 2:0 gewesen, am Ende verlor Deutschland mit 1:2 gegen Japan und durfte am Ende der Vorrunde vorzeitig die Koffer packen.

Beim Auftaktspiel am Freitagabend war alles anders. Musiala und sein kongenialer Partner Florian Wirtz wirbelten auf dem Rasen und wurden zum Traumduo "Wusiala". Erst traf der Leverkusener bereits in der zehnten Minute zur Führung. Neun Minuten später durfte sich auch Musiala in die Torschützenliste eintragen. In Katar war er am 2:0 noch gescheitert. Diesmal traf der Münchner, denn er setzte nach einem Musiala-typischen Wackler in die Mitte den Ball nicht über, sondern unter die Latte. Wirtz und Musiala wurden die jüngsten EM-Torschützen einer DFB-Elf jemals. Nicht nur deshalb wurden beide mit Lobeshymnen überschüttet nach Abpfiff.

Nagelsmann über Musiala: "Die Zauberer haben geliefert"

"Außergewöhnlich gut" sei Musiala gewesen, befand sein Trainer. "Viele Aktionen gehabt, sehr viele Dribbling-Aktionen nach Ballgewinn, gut herausgelöst aus dem Druck und das Tor gemacht", analysierte Nagelsmann. "Ich habe immer gesagt,wir brauchen auch die Zauberer da vorne mit verlässlicher Arbeit und damit auch mit Quote und das haben sie heute geliefert.

Lob für neues Traumduo "Wusiala"

"Es war super, dass Jamal und Flo mal wirklich ein gutes Spiel erwischt haben", lobte Routinier Thomas Müller nach Abpfiff. Müller hatte ein Spiel der beiden Youngster gesehen, "wo sie selbst in den Spiegel schauen und sagen können: 'Hey, ich hab's gezeigt". Dabei hätten beide ihre Klasse zuletzt immer wieder angedeutet. "Sie sind natürlich exzellente Fußballer, aber sie haben nicht die Selbstsicherheit im Nationaltrikot, wie sie es in ihren Vereinen schon oft gezeigt haben."

Auch Torschütze Niclas Füllkrug war voll des Lobes für seine jüngeren Mannschaftskollegen: "Wenn die beiden Selbstvertrauen haben und so auftreten wie heute, dann sind sie schwer zu verteidigen und dann werden sie uns enorm helfen in diesem Turnier."

Musiala braucht Jubel-Nachhilfe

Wunderkind Musiala selbst wollte gar nicht so viele Worte über seine eigene Leistung verlieren. "Wir haben viele Spieler mit so viel Qualitäten und da können wir (Wirtz und Musiala) unsere Stärken rausbringen und wenn wir alle gut drauf sind, ein, zwei Tore machen, wird alles einfacher für uns."

Ähnlich bescheiden hatte er schon gejubelt. Ganz zaghaft hob er die Arme in die Luft nachdem er den Ball unters Dach des schottischen Gehäuses geschweißt hatte. Für Teamkollege Antonio Rüdiger war das eine Spur zu uneuphorisch. Der Abwehrchef riss Musialas Arme in Höhe. Der Torschütze sollte sich ruhig feiern lassen. Der 21-Jährige fasste den Abend mit den Worten "besser kann's nicht sein" zusammen. "Das war ein guter Start, wir lassen uns das nicht zu Kopf steigen", sagte Musiala nach Abpfiff im ZDF und versprach: "Wir werden wieder alles geben am Mittwoch."

Quelle: BR24Sport im Radio 15.06.2024 - 15:54 Uhr