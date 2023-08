3. Liga Ingolstadt verpasst zweiten Saisonsieg Stand: 26.08.2023 17:08 Uhr

Drittligist FC Ingolstadt hat den zweiten Saisonsieg verpasst und muss sich mit einem Punkt zufrieden geben. Nach einer intensiven Partie gegen den 1. FC Saarbrücken stand es am Ende 2:2.

Von BR24Sport

Der 1. FC Saarbrücken ließ das Team von Michael Köllner am 4. Spieltag der 3. Liga gehörig schwitzen. Denn die Schanzer mussten liefern, um die 1:3-Niederlage bei Aufsteiger Preußen Münster abzuschütteln. Doch die Gäste machten es den Oberbayern nicht einfach und lieferten ein Duell auf Augenhöhe.

Mause prüft den Gäste-Keeper

Die erste große Chance bot sich Jannik Mause in der 13. Minute. Ein Einwurf von Ryan Malone von der rechten Seitenauslinie war in den Strafraum auf den zweiten Pfosten durchgerutscht, doch der Angreifer scheiterte am reaktionsschnellen Gäste-Keeper Tim Paterok. Der auch die zweite Chance von Mause nur drei Minuten später sicher parierte. Nach fast 20 Minuten Schanzer-Power meldete sich Saarbrücken wieder zurück. Fabio Di Michele Sanchez traf aber nur ins Außennetz. Luca Kerber schob das Leder knapp links am Pfosten vorbei.

FCI liegt nur eine Minute in Führung

In der 28. Minute klingelte es dann zum ersten Mal im Kasten. Benjamin Kanurić hatte das Leder wuchtig zum 1:0 für den FCI im linken Eck versenkt. Doch der Jubel währte nur kurz, da Patrick Schmidt nur eine Minute später das Spielgerät per Kopf zum Ausgleich einnetzte.

Doppelpack für Schmidt, Mause schickt passende Antwort

In der zweiten Hälfte drehte dann Schmidt (56.) mitten in der Drangphase der Schanzer das Spiel. Der Ex-Ingolstädter konnte komplett frei zur Saarbrücker Führung einschieben. Allerdings schickte Mause (60.) schnell die perfekte Antwort. Seine scharfe Flanke in den Strafraum schlug mit Hilfe des Innenpfostens im langen Eck ein. Der Treffer überraschte auch Keeper Paterok. Da trotz intensiven Versuchen keine weiterer Treffer gelang, blieb es beim 2:2-Endstand.

Quelle: Blickpunkt Sport 26.08.2023 - 14:00 Uhr