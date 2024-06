BR24 Sport DFB-Torwart Manuel Neuer: "Habe den Rückhalt immer gespürt" Stand: 18.06.2024 09:21 Uhr

Nach einigen Unsicherheiten im Saisonfinale und in den Testspielen der Nationalmannschaft war unmittelbar vor dem Turnier Kritik an Manuel Neuer aufgekommen. Im Sportschau-Interview lässt Neuer keinen Zweifel, dass er immer unterstützt wurde.

Von Victor List

Gegentorlos blieb Manuel Neuer auch beim überzeugenden Auftaktsieg gegen die Schotten nicht. Beim Eigentor zum zwischenzeitlichen 4:1 durch Antonio Rüdiger war er schlichtweg machtlos. Ansonsten erlebte der Schlussmann vom FC Bayern einen ruhigen Abend. Alles andere als ruhig war es zuletzt um seine Person gewesen. Nach einigen Unsicherheiten im Saisonfinale in München und bei den Testspielen vor der EM war Neuer zuletzt nicht mehr unumstritten. Doch das alles ließ den 38-Jährigen kalt, wie er nun in einem Interview mit der Sportschau verriet.

Neuer: "Schön, wenn Verantwortliche und Kollegen auf einen zählen"

"Den Rückhalt habe ich immer gespürt. Das ist nichts neues", sagte Neuer am Montag am ARD-Mikrofon. Besonders Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich mehrfach vor seine Nummer eins gestellt und eine mögliche Torwartdiskussion gar nicht erst aufkommen lassen. "Es interessiert mich nicht, was ihr über meine Spieler schreibt", hatte Nagelsmann noch auf der Pressekonferenz vor dem Eröffnungsspiel gegen die anwesenden Journalisten geschossen.

Neuer kämpferisch: "Ich war mit meinen Spielen zufrieden"

"Natürlich ist es schön, wenn die Verantwortlichen und die Spieler-Kollegen auf einen zählen und diesen Rückhalt möchte ich meinen Kollegen wieder mitgeben", sagte Neuer und gab zugleich einen Einblick in seine Aufarbeitung der Spiele. "Ich schaue mir die Bilder an. Wir analysieren und bewerten da", so der Keeper, der befand: "Ich war mit meinen Spielen zufrieden."

In der Schlussphase der Saison hatte Neuer sich einige Patzer erlaubt. Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid ließ er einen harmlosen Fernschuss prallen. Bei der DFB-Elf leistete er sich gegen die Ukraine einen Fehler. Bei der EM-Generalprobe gegen Griechenland sah er erneut nicht gut als, als er wieder einen Schuss nicht festhalten konnte. In diesem Spiel zeigte er zugleich aber eine Weltklasse-Doppelparade. Die Spieler stellten sich nach dem Spiel demonstrativ vor die deutsche Nummer eins.

Neuer vor zweitem Gruppenspiel: "Wir wissen, worum es geht"

Neuer richtet den Blick lieber nach vorne. Schließlich wartet am Mittwoch schon das zweite Gruppenspiel gegen die Ungarn. "Die Euphorie ist gepusht" weiß Neuer nach diesem überzeugenden Auftakt. Doch gerade im Gegentor erkennt er den Geist der Mannschaft. "Nach dem Eigentor haben sich alle Spieler aufgeregt, dass wir ein Tor gefressen und das ist ein gutes Zeichen, dass wir wissen worum es geht." Mit einem Sieg hat das DFB-Team das Ticket fürs Achtelfinale sicher. Für Neuer ist klar: "Wir wissen, dass das nächste Spiel gegen die Ungarn ein entscheidender Schritt sein kann und so werden wir es angehen."

Im Video: "Gab keine Diskussion um Manuel Neuer"