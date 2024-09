BR24 Sport Champions Hockey League: Auftakt für Straubing Tigers Stand: 06.09.2024 08:44 Uhr

Für die Eishockeyprofis der Straubing Tigers beginnt an diesem Wochenende bereits die Saison, denn die Niederbayern haben sich erneut für die Champions Hockey League (CHL) qualifiziert und starten mit zwei Heimspielen in die europäische Königsliga.

Von Christian Riedl

Straubing präsentiert sich im Champions League Look: Überall in der Stadt und natürlich vorm Stadion hängen Banner mit dem CHL-Logo, gerade sind die neuen Fanschals für die europäische Königsklasse fertig geworden – und die Fans feiern. Morgen und am Sonntag jeweils mit Live-Musik auf dem Ludwigsplatz. Dazu gibt es Top-Eishockey am Pulverturm.

Zwei Heimspiele in der europäischen Königsliga

Für die Eishockeyprofis der Straubing Tigers beginnt also an diesem Wochenende bereits die Saison. Die Niederbayern haben sich erneut für die Champions Hockey League (CHL) qualifiziert und starten mit zwei Heimspielen in die europäische Königsliga. Am Freitag (19.30 Uhr) erwarten die Niederbayern die dänische Traditionsmannschaft SønderjyskE Vojens. Das Team errang in der vergangenen Saison zum achten Mal die dänische Meisterschaft und hat sich so für die europäische Championsleague im Eishockey qualifiziert.

Tigers Trainer Tom Pokel bezeichnet die Spiele in der CHL für sein Team als "harte Prüfsteine". Die Niederbayern sind gegen das dänische Team in der Favoritenrolle, aber Pokel warnt: "Sønderjysk ist eine sehr gute Adresse im skandinavischen Eishockey, läuferisch gut, gut eingespielt." Die dänische Nationalmannschaft habe sich nicht zufällig für das olympische Eishockeyturnier qualifiziert, so Pokel weiter.

Der Gegner der Tigers am Sonntag heißt Skellefteå AIK. "Die sind schwedischer Meister, mehr muss man gar nicht sagen", fasst Coach Pokel seine Einschätzung zusammen. Skellefteå holte in der vergangenen Spielzeit den insgesamt vierten Meistertitel in Schweden. Darüber hinaus stand das Team von Trainer Robert Ohlsson vergangenes Jahr im Finale der Champions Hockey League, das es gegen Servette Genf verlor.

Straubing Tigers: Neu formierte Mannschaft nach Abgängen

Die Straubing Tigers gehen mit einer neu formierten Mannschaft in ihre 19. Saison in der deutschen Topliga. Unter anderem hat Rekordspieler und Mannschaftskapitän Sandro Schönberger seine Karriere beendet. Auch Torwart Hunter Miska, Marc Zengerle und der DEL-Spieler des Jahres, Nick Mattinen, haben die Niederbayern verlassen.

Trainer Tom Pokel ist mit seinem neuen Kader aber sehr zufrieden, will aber keinen Druck auf seine Mannschaft zulassen. Es wäre viel zu früh, schon vor Saisonbeginn Erwartungen zu haben. "Wir haben Ziele", so Pokel, "das ist aber etwas anderes als Erwartungen. Das bringt uns auf ein anderes Niveau." Den Fokus aber will Pokel wieder auf die DEL-Saison legen. Im vergangenen Jahr schieden die Tigers im Halbfinale gegen die Eisbären Berlin aus. Laut Experten zählen die Straubinger dieses Jahr ebenfalls wieder zu den Teams, die ganz oben mitspielen können.

Drei deutsche Mannschaften in der Champions Hockey League

In der Champions Hockey League (CHL) starten 24 Teams aus elf Nationen. Aus der Deutschen Eishockeyliga haben sich neben Meister Eisbären Berlin und den Straubing Tigers auch der Vorjahresfinalist Fischtown Pinguins qualifiziert. Jedes Team hat in der Vorrunde jeweils drei Heim- und drei Auswärtsspiele gegen sechs unterschiedliche Gegner. Sie wurden per Los ermittelt.

Die Ergebnisse werden in einer Gesamttabelle aller CHL-Teilnehmer gewertet. Die 16 besten Mannschaften spielen dann Playoffs im KO-Modus jeweils mit Hin- und Rückspiel. In Bezug auf Strafzeiten gelten in der CHL andere Regeln als in der DEL. Kassiert eine Mannschaft zum Beispiel in Unterzahl ein Tor, muss die Strafe in der CHL weiter komplett abgesessen werden. Eine angezeigte Strafe verfällt bei einem Gegentor also nicht. Trifft ein Team in Unterzahl, wird dagegen die Strafzeit gelöscht.

