BR24 Sport Basketball-Weltmeister Andi Obst: Plötzlich im Rampenlicht

Eine der positivsten Überraschungen beim neuen Basketball-Weltmeister Deutschland war Andreas Obst. Der 27-Jährige vom FC Bayern sorgte vor allem im Halbfinale gegen die USA für Aufsehen und steht plötzlich im Rampenlicht.

Von Wolfram Porr

Dennis Schröder von den Toronto Raptors wurde zum wertvollsten Spieler des WM-Turniers in Asien gewählt. Franz Wagner, ebenfalls in der NBA bei Orlando Magic unter Vertrag, deutete an, dass er einer der besten und komplettesten Basketballer der Welt sein kann. Doch die Turnierleistung von Andreas Obst war eher unerwartet. Der Profi des FC Bayern Basketball gehörte in allen sieben WM-Partien zu den Startern und spielte sich auf die ganz große Bühne.

Deutschland trumpfte vor allem so auf, weil die Mannschaft als Team funktionierte. Ob Johannes Voigtmann, Isaac Bonga, Daniel Theis, Johannes Thiemann oder eben Andi Obst - jeder Einzelne wuchs über sich hinaus.

Mehr als nur ein Dreierschütze

Auf der Shooting-Guard-Position zeigte der 1,91 Meter große Obst über das gesamte Turnier eine konstante Leistung - mit einem Ausreißer nach oben. 24 Punkte steuerte der gebürtige Hallenser, der beim TSV Breitengüßbach und BCM Baunach gefördert wurde, ehe er in der Saison 2014/2015 für die Brose Baskets Bamberg erstmals in der Basketball-Bundesliga (BBL) spielte, zum Sensationssieg bei. Damit war er der deutsche Topscorer in dieser Partie.

"Ich denke, dass Obst der Schlüssel zum Sieg für die Deutschen war", sagte US-Nationalcoach Steve Kerr und traf damit den Nagel auf den Kopf. Obst selbst blieb auch in diesem Moment und trotz dieses Ritterschlags bescheiden. Es sei nicht das beste Spiel seiner Karriere gewesen, "aber das geilste".

Schon lange gilt der 27-Jährige, der die Gießen 46ers, die Oettinger Rockets, Obradoiro CAB/Spanien und ratiopharm Ulm als weitere Karrierestationen vorweisen kann, als einer der besten Drei-Punkt-Werfer außerhalb der NBA. Allerdings wies er nicht zuletzt bei der WM nach, dass er auch andere Qualitäten hat, unwiderstehlich zum Korb ziehen oder in der Verteidigung Gegenspieler vor sich halten kann.

Leistungsträger in München - Vertrag bis 2026

In der abgelaufenen BBL-Saison erwies sich Obst mit 9,9 Punkten im Schnitt und einer starken Dreierquote von 39,5 Prozent als echter Leistungsträger des FC Bayern in der Euroleague. Spätestens mit dem USA-Spiel wurde nun die ganze Basketball-Welt auf den Mann aufmerksam, der in München noch bis 2026 unter Vertrag steht.

FC-Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic darf sich glücklich schätzen, dieses Juwel unter Vertrag zu haben. Auch und gerade, wenn sich nun sogar NBA-Klubs für Obst interessieren. Gegenüber BR24Sport sagte Pesic vor dem WM-Finale über ihn: "Andi ist ein einzigartiger Spieler, seine Einstellung zum Basketball ist besonders. Er ist ein ganz starker Charakter und vertraut in seine Qualitäten, seinem Wurf. Ich freue mich unheimlich, dass es bei ihm so gut geklappt hat." Und das ist fast untertrieben.

