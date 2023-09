Basketball Ex-NBA-Spieler Serge Ibaka wechselt zum FC Bayern Stand: 16.09.2023 15:35 Uhr

Spektakuläre Verpflichtung des FC Bayern Basketball: Mit Serge Ibaka holen die Münchner den bekanntesten Spieler, der je in die BBL gewechselt ist. Ibaka bringt neben dominanter Defense auch ein ungewöhnliches Hobby mit nach München.

Von Raphael Weiss

Es ist vielleicht der bekannteste Name, der jemals in die Basketball-Bundesliga gewechselt ist. Der FC Bayern München hat Serge Ibaka verpflichtet. Der 33-jährige Center spielte 14 Jahre lang in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA. Am längsten stand er bei den Oklahoma City Thunder unter Vertrag, wo er als Teamkollege von Russell Westbrook und Kevin Durant jahrelang gute Chancen auf den NBA-Titel hatte, aber mehrmals knapp scheiterte.

Der 2,08 Meter große Modellathlet traf bereits am Freitagvormittag in München ein, absolvierte anschließend alle medizinischen Checks erfolgreich und besiegelte sein Engagement abends per Handschlag mit Vereinspräsident Herbert Hainer am Rande der Bundesliga-Partie gegen Bayer 04 Leverkusen. Ibaka unterschrieb für die in 14 Tagen beginnende Spielzeit.

Ibaka: NBA-Champion in Toronto und dominanter Verteidiger

Bei den Toronto Raptors gelang ihm schließlich 2019 doch der große Erfolg. Der Defensiv-Spezialist trug mit 12,2 Punkten und 8,2 Rebounds pro Spiel entscheidend zum Titel bei. 2020 verließ Ibaka Toronto, wechselte zu den Los Angeles Clippers. Zuletzt stand Ibaka bei den Milwaukee Bucks unter Vertrag und hatte dort mit Verletzungen zu kämpfen. Nach einem Trade zu den Indiana Pacers im Februar wurde sein Vertrag dort umgehend aufgelöst. Seither fand der Basketballer in der NBA keinen neuen Verein. Ibaka konnte mit der spanischen Nationalmannschaft 2012 Olympia-Silber gewinnen. Ein Jahr zuvor holte er bei der EM die Goldmedaille.

Ibaka, der zu Beginn seiner NBA-Karriere vor allen Dingen als Power Forward eingesetzt wurde, wird in München wohl als Center eingeplant sein. Seine Körpergröße wurde in der NBA zwischen 2,08 und 2,13 Metern gemessen. Mit seinem über 100 Kilo dürfte er auch im europäischen Basketball keine Probleme haben, seine körperlichen Stärken einzubringen - zumal er seine Karriere in der spanischen Liga begann und auch während des Spielerstreiks 2011 dort für Real Madrid spielte. Dort wurde er vom aktuellen FC-Bayern-Coach Pablo Laso trainiert. Ibaka ist ein starker Verteidiger und Shot-Blocker und wurde dreimal in das All-NBA-Defensive-Team gewählt.

Hobby-Koch Ibaka: Raupen-Gyros für Klay Thompson

Der FC Bayern schließt durch die Verpflichtung auf spektakuläre Art seine größte Baustelle im Kader. Mit Freddie Gillespie und Danko Brankovic hatten die Münchner nur zwei echte Center im Team. Ibaka erhält in München einen Einjahresvertrag. Mit dem ehemaligen NBA-Star wollen die Münchner nach der enttäuschenden vergangenen Saison nicht nur nach dem Meistertitel greifen, sondern auch in der EuroLeague mindestens die Playoffs erreichen.

Ibaka, geboren in Brazzaville, Kongo, hat neben seiner sportlichen Karriere eine eigene Kochsendung. Dort serviert der passionierte Hobby-Koch Basketball- und Sport-Größen wie Klay Thompson, Giannis Antetokounmpo oder Aaron Rodgers recht ungewöhnliche Gerichte. Bei Raupen-Gyros, Schweinehirn oder gebratene Schlange interviewt er Kollegen und Prominente zu ihren Karrieren. Ob er bald Andreas Obst zu Haifisch-Weißwurst empfängt, bleibt abzuwarten.

Quelle: Blickpunkt Sport 15.09.2023 - 21:45 Uhr