BR24 Sport Basketball: Devin Booker wechselt zum FC Bayern

Die Basketballer des FC Bayern München basteln weiter an ihrem Kader. Mit Devin Booker verstärkt der zweite US-Amerikanische Neuzugang das Team von Pablo Laso. Booker sagte: "Es fühlt sich an, als käme ich nach Hause."

Von Raphael Weiss

Egal ob Euro League oder Bundesliga-Play-offs. Die vergangene Saison bei den Basketballern des FC Bayern lief einfach nicht wie erwartet und soll - trotz Pokalsieg - wohl möglichst schnell in Vergessenheit geraten. Die kommende Spielzeit soll deutlich erfolgreicher gestaltet werden - und dafür arbeiten Münchner gerade an einem großen Umbruch.

Mit Devin Booker hat der FC Bayern nun den nächsten Neuzugang bekannt gegeben. Der US-Amerikaner Devin Booker kehrt nach München zurück. "Es fühlt sich schon so an, als käme ich nach Hause", sagt der 32-jährige Powerforward Booker, der momentan mit seiner Familie in seiner Heimat, dem US-Bundesstaat South Carolina, weilt. "Ich wusste immer, dass ich noch einmal zu Bayern zurückkehre – die Frage war nur, wann. Jetzt ist der perfekte Moment."

Mit Booker gewann der FCB zuletzt den Meistertitel.

Denn der FC Bayern ist angestachelt und möchte kommende Saison wieder angreifen. Die letzte deutsche Meisterschaft liegt weit zurück. 2019 konnte der letzte große Erfolg gefeiert werden. Neben Vladimir Lucic gibt es nun mit Booker einen zweiten Spieler, der damals im Team war. Die Rückkehr zum Erfolg ist auch das Ziel des US-Amerikaners: "Wir müssen versuchen, ganz schnell wieder auf die Gewinnerstraße zu kommen, denn dahin gehört Bayern. Ich weiß, was es dazu braucht und werde zusammen mit Luća den anderen Jungs auf dem Feld und der Kabine helfen und sie motivieren, damit wir alles erreichen, was wir uns vornehmen. Ich freue mich sehr darauf, rund um Luća war schon damals eine großartige Atmosphäre."

Diese zurückzubringen möchte auch der neue spanische FCBB-Coach Pablo Laso und hofft dabei auf seinen Neuzugang: "Devin ist ein Bayern München-Spieler und ein Inside-Player, der das Feld öffnen kann, der rebounded athletisch ist und schnell in der Transition. Er gibt uns somit Vielseitigkeit und er ist zugleich jemand, der die Stadt kennt, den Verein und die Kultur. Er wird sich also schnell anpassen. Er ist eine großartige Ergänzung unseres Kaders."

"Scoring-Maschine" Edwards soll Ruf gerecht werden

In diesem neuen Kader wird er auf Landsmann Carsen Edwards treffen. Der US-Guard hat bereits NBA-Erfahrung und lief 72-mal in der besten Basketballliga der Welt auf, ehe er in die G-League und schließlich im vergangen Jahr nach Europa wechselte. Bei Fenerbahce Istanbul konnte Edwards allerdings nicht ganz die hohen Erwartungen erfüllen.

Laso hofft, dass sich das in München nach einem Jahr Eingewöhnungszeit in Europa ändert. "Carsen ist eine Scoring-Maschine und als er nach Europa kam, dachten alle: ‚Wow‘ ein toller Transfer", erinnert sich der FC-Bayern-Cheftrainer an den Wechsel zu Fenerbahce vor einem Jahr. "Es wird seine zweite Saison in Europa und wir bekommen einen vielseitigen Spieler, der verschiedene Positionen ausfüllen kann. Er ist kreativ und sehr aggressiv in der Offense, in der Defense stark und schnell. Wir erwarten uns viel von ihm, denn er ist jemand, der sich gegen jeden behaupten kann."

Sylvain Francisco: "Komme, um etwas zu gewinnen"

Gemeinsam mit dem französischen Nationalspieler Sylvain Francisco soll Edwards dem neuen Backcourt der Münchner Struktur geben. Der 25-jährige Point Guard spielte vergangene Saison beim griechischen Meisterschaftsdritten Peristeri B.C. aus dem Großraum Athen und wurde – neben vier Olympiakos-Profis – ins All-Greak League-Team gewählt.

"Ich komme nach München, um etwas zu gewinnen", sagt der Franzose. "Ich will mich bei Bayern weiter steigern, als Two-way-Player und Guard, der die Eins und Zwei spielen kann. Ich denke, dass ich sehr schnell und vielseitig bin; ich spiele also gern Transition, gehe zum Korb, nehme den Dreier, kann das Pick-and-Roll lesen und vergesse ganz sicher nicht die Defense. Ich freue mich sehr darauf, das alles bald in München zeigen zu können." An Spielern mit Siegermentalität und großen Plänen fehlt es in der kommenden Saison also nicht. Wichtig wird jetzt die Umsetzung.

