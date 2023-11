Vor Topspiel in Dortmund Erneut große Personalnot beim FC Bayern Stand: 02.11.2023 15:31 Uhr

Durch die Verletzung von Matthijs de Ligt und der Rotsperre durch Joshua Kimmich verschärft sich die Personalkrise beim FC Bayern erneut. Mit einem Rumpfkader reist der Rekordmeister zum Topspiel zu Borussia Dortmund.

Von Raphael Weiss

Die Redewendung "auf Kante genäht" kommt aus dem Sprachgebrauch der Schneider. Es beschreibt ein Kleidungsstück, dass so eng genäht ist, dass es genau passt. Sollte irgendetwas anders kommen, als vorhergesehen, kann es dazu führen, dass das Produkt nicht mehr so verwendet werden kann, wie es mal angedacht war. Als Thomas Tuchel kurz nach Ende der Transferfrist vor die Kameras trat und genau diese Redewendung wählte, um die Kaderplanung der Münchner Defensiv-Abteilung zu beschreiben, handelte er sich jede Menge Ärger ein.

Besonders Klub-Patron Uli Hoeneß ging es gehörig gegen den Strich, dass sich der Trainer des FC Bayern öffentlich so geäußert hat. Tuchel würde so die Spieler im Kader kleinreden, die Mannschaft schwächer machen als sie ist, meinte Hoeneß damals und verwies darauf, dass ausschließlich Nationalspieler auf der Bank des Rekordmeisters säßen.

DFB-Pokal-Blamage: Erstes Opfer der Personalpolitik?

Als der FC Bayern am Mittwoch in Saarbrücken spektakulär seine Titelhoffnungen im DFB-Pokal bei einem Drittligisten in den Sand setzte, saßen tatsächlich imposante Namen auf der Bank: 100-Millionen-Mann Harry Kane, Kingsley Coman, Konrad Laimer, Jamal Musiala, Serge Gnabry. Gestandene Nationalspieler, ja teils Superstars. Doch fast ausschließlich Offensiv-Kräfte. Neben ihnen saßen Ersatztorwart Daniel Peretz (immerhin einfacher Nationalspieler) und die bislang eher unbekannten Aleksandar Pavlovic, Lovro Zvonarek und Taichi Fukui. Junge Spieler, die zwar mehrheitlich in U-Nationalmannschaften zum Einsatz kommen, theoretisch auch noch die Hoeneßsche-Argumentation bedienen würden, doch eines sicherlich nicht sind: Abwehrspieler.

Als Matthijs de Ligt zu einer Grätsche in der Nähe der Eckfahne ansetzte, anschließend mit hektischen Bewegungen das medizinische Personal des Rekordmeisters anforderte und nicht mehr weiterspielen konnte, verschärfte sich die Lage dramatisch. Wie der Rekormeister am Donnerstag bekanntgab, hat sich der Niederländer einen Teilriss des Innenbandes im rechten Kniegelenk zugezogen. Ausfallzeit: Mehrere Wochen.

Durch die Verletzung kam Laimer in Saarbrücken erst zu seinem Debüt als Innenverteidiger und in der 96. Minute deutlich zu spät, um das entscheidende 1:2 von Marcel Gaus zu verhindern. Die dünne Personaldecke forderte ihr erstes Opfer. Die Triple-Mission ist frühzeitig gescheitert.

Banger Blick zum Bundesliga-Topspiel in Dortmund

Es ist nicht das erste Mal, dass Tuchel Notlösungen für seine Abwehr finden musste. Auch im ersten DFB-Pokalspiel gaben Leon Goretzka und Noussair Mazraoui ihre Premiere als Innenverteidiger, weil alle anderen Stammverteidiger ausgefallen waren. Nun geht es am Samstag zum Topspiel nach Dortmund (Dortmund gegen FC Bayern am Samstag, 4. November in der Radioreportage). Und Tuchel dürfte seine liebe Not haben, den 18-Mann Kader voll zu bekommen.

De Ligt wird nicht spielen können, für Dayot Upamecano kommt das BVB-Spiel wohl noch zu früh. Noussair Mazraoui verpasste das DFB-Pokal-Spiel mit einem Infekt. Auch für Raphaël Guerreiro käme nach der zweiten schwereren Verletzung bei seinem ehemaligen Arbeitgeber ein Comeback zu früh. Doch auch bei den Aushilfs-Verteidigern herrscht große Not. Leon Goretzka ist nach seinem Handbruch Ende Oktober mehr als fraglich. Und Joshua Kimmich verpasst das Spiel wegen einer Rotsperre.

Ausfall von De Ligt: Startet Krätzig gegen den BVB?

Tuchel dürfte jetzt schon akribisch die Spieler auf seinem virtuellen Spielfeld umherschieben, um eine Elf zu finden, die irgendwie wettbewerbsfähig wäre. Sollte Laimer erneut in die Innenverteidigung rücken, gäbe es keinen erfahrenen zentralen Mittelfeldspieler mehr im Kader. Frans Krätzig müsste auf der ungewohnten Position agieren und neben sich entweder ein weiteres Talent oder einen Offensiv-Geist wie Thomas Müller oder Jamal Musiala als Partner haben.

Sollte Mazraoui rechtzeitig genesen, wäre zwar Laimer im Mittelfeld wieder einsatzbereit, der Marokkaner könnte ins Abwehrzentrum rücken - seinen Platz auf Außen würde dann wohl Bouna Sarr einnehmen. Der Rechtsverteidiger, der seit Jahren im Verkaufsregal des Rekordmeisters verstaubt, ist auf dem besten Weg, seinen Einsatzzeiten-Rekord aus der Saison 2020/21 einzustellen (810 Minuten). Sollte sich die Personalsituation nicht schnell bessern, dürfte Sarr - übrigens auch 13-facher Nationalspieler - noch unverhofft zu einigen Einsätzen kommen.

Winter-Transfers: Hoeneß-Bedingung nicht mehr zu erfüllen

Das Spiel in Dortmund dürfte nun erstmals gegen einen Topgegner in einem Prestigeduell, das potenziell Meisterschaftentscheidend sein könnte, die dünne Personaldecke der Münchner voll ins Rampenlicht rücken. Hoeneß hatte kürzlich angekündigt, im Winter doch noch einmal tiefer in die Tasche greifen zu wollen.

Zu Tuchels Wünschen hatte er gesagt: "Wenn gute Argumente, und die wird er wohl haben, auf uns zukommen, sind wir nicht grundsätzlich total dagegen", kommentierte der 71-Jährige am Montag mögliche Winter-Zugänge im Interview mit BR24Sport und legte nach: "Unser Trainer kriegt bei uns alles, was notwendig ist." Argumente hat Tuchel in dieser Woche zuhauf gesammelt. Daran sollte eine Nachbesserung des Kaders nicht scheitern. Viel schwerer wiegt da eine Bedingung, die Hoeneß im selben Atemzug gestellt hatte: "Wenn wir bis dahin noch in allen drei Wettbewerben sind". Das ist nach dem blamablen DFB-Pokal-Aus nicht mehr möglich.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Heute im Stadion 04.11.2023 - 15:05 Uhr