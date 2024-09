BR24 Sport Als der große FC Bayern gegen das kleine Holstein Kiel verlor Stand: 12.09.2024 14:38 Uhr

Am Samstag trifft der FC Bayern erstmals in der Bundesliga-Geschichte auf Holstein Kiel. Die letzte Begegnung liegt drei Jahre zurück - und weckt bei den Münchnern keine guten Erinnerungen. Die Störche schmissen den Triple-Sieger aus dem DFB-Pokal.

Von BR24Sport

Es war der 13. Januar 2021: Triple-Sieger FC Bayern war in der zweiten Runde des DFB-Pokals zu Gast beim Zweitligisten Holstein Kiel - vom Papier her eine klare Sache. Doch der amtierende Champions-League-Sieger, Deutsche Meister und Pokal-Titelverteidiger erlebte im Schneetreiben von Kiel eine böse Überraschung.

Die Bayern führten zwischenzeitlich 2:1 - ehe Hauke Wahl in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer erzielte. Es ging in die Verlängerung. Dort drückten die Bayern, kamen aber zu keinem weiteren Treffer.

Bayern-Aus nach Elfmeter-Krimi

Das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Zunächst blieben alle zehn Schützen sicher vom Punkt und netzten ein. Dann vergab Marc Roca für den FCB - und Bartels ließ Kiel sensationell jubeln. Damit schied der FC Bayern erstmals seit 21 Jahren in der 2. Runde des Turniers aus. Der erste Titel der Saison war futsch.

Am Samstag (BR24Sport überträgt die Partie am Samstag, 18.30 Uhr, live in der Radioreportage) trifft der FC Bayern erstmals nach dem Pokal-Aus auf Holstein Kiel. Die Norddeutschen sind diese Saison in die Bundesliga aufgestiegen. Aus der Mannschaft von 2021 ist kaum mehr jemand übrig. Einer der wenigen ist die damalige FC-Bayern-Leihgabe Fiete Arp. Trotzdem wollen die Störche den Rekordmeister wieder ärgern - und die ersten Bundesligapunkte der Vereinsgeschichte holen.

Video: Frust-Interview von Thomas Müller nach Pokal-Aus

Quelle: BR24Sport 14.09.2024 - 18:30 Uhr