3. Liga Verletzungsschock um Schmidt überschattet Haching-Remis Stand: 17.09.2023 21:33 Uhr

Die SpVgg Unterhaching und 1. FC Saarbrücken trennen sich torlos. Im Mittelpunkt steht jedoch die schwere Verletzung von Saarbrückens Stürmer Patrick Schmidt in der ersten Halbzeit.

Von Hannes Nebelung

Die SpVgg Unterhaching bleibt nach einem torlosen Unentscheiden gegen den 1. FC Saarbrücken weiterhin ungeschlagen in der 3. Liga. In der abschließenden Partie des sechsten Spieltags gab es wenige sportliche Highlights, stattdessen überschattete die schwere Verletzung von FCS-Stürmer Patrick Schmidt die Begegnung im Sportpark Unterhaching.

Das Spiel bewegte sich überwiegend zwischen den Strafräumen, beide Teams rieben sich in Zweikämpfen auf, kamen jedoch kaum mal gefährlich vor das Tor. In der 31. Minute rasselten dann Schmidt und Unterhachings Verteidiger Benedikt Bauer folgenschwer ineinander. Schmidt hatte sich offensichtlich bei der Aktion das Bein gebrochen, sein Unterschenkel stand nach der Szene ab. Bauer war zuerst am Ball gewesen, ehe Schmidt in ihn hineinrauschte.

Es folgte eine kurze Rudelbildung, ehe beide Teams den Ernst der Lage bemerkten. Notärzte und Sanitäter kümmerten sich minutenlang um Schmidt, der unter Applaus vom Platz getragen wurde. Bis zur Pause waren die Akteure auf dem Feld sichtlich mitgenommen, auch nach dem Seitenwechsel gab es kaum Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor dem Abpfiff forderte der Gastgeber dann noch einmal lautstark Elfmeter, doch die Pfeife von Felix Bickel blieb nach Handspiel des Saarbrückers Lukas Boeder stumm.

Unterhaching bleibt Überraschung der Saison

Unterhaching war vor der Länderspielpause mit viel Schwung aus der Regionalliga in die 3. Liga gekommen. Im Pokal schaffte der Ex-Bundesligist die Sensation gegen den 1. FC Augsburg und auch in der Liga gab es mit zwei Heimsiegen und drei Unentschieden in der Fremde einen erfreulichen Start. Dieser tröstet über die Tatsache hinweg, dass der Klub um Präsident Manfred Schwabl regelmäßig Strafen an den DFB überweisen muss, weil Trainer Marc Unterberger noch nicht im Besitz der erforderlichen Pro-Lizenz ist.

Quelle: BR24Sport im Radio 17.09.2023 - 21:55 Uhr