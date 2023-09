BR24 Sport 3. Liga: Haching kassiert gegen Bielefeld erste Saisonniederlage Stand: 22.09.2023 21:06 Uhr

Die SpVgg Unterhaching wurde am siebten Spieltag der 3. Liga zum ersten Mal in der Saison ausgebremst. Das Team von Marc Unterberger musste sich im Duell mit Arminia Bielefeld mit 1:2 geschlagen geben.

Von Margot Lamparter

Die Gastgeber starteten als eines von drei Teams, die in der aktuellen Spielzeit noch ungeschlagen waren, in den siebten Spieltag. Aus dem Saisonstart hatte die Elf von Marc Unterberger zwei Siege und vier Remis vorzuweisen. Das sollte sich gegen Arminia Bielefeld ändern. Die Gäste belohnten sich und feierten nach viel Einsatz einen 2:1-Erfolg.

Nachdem die Hachinger zunächst bissiger wirkten, kamen die Gäste aus Bielefeld immer besser ins Spiel. Die Führung durch Kaito Mizuta (28.) war durchaus verdient. Noah Sarenren Bazee hatte Mizuta in Szene gesetzt. Der nahm Richtung Strafraum ordentlich Fahrt auf und schickte aus 20 Metern halbrechter Position einen strammen Flachschuss auf den Kasten. Tormann René Vollath machte sich zwar lang, kam aber nicht mehr an die Kugel heran. Die landete zur 1.0-Führung in der rechten Torecke. Haching blieb dagegen ohne eine echte Torchance. In der 36. Minute hatte Vollath zudem noch Glück, dass sein Foulspiel im Strafraum an Fabian Klos nicht geahndet wurde.

Stiefler bringt die Stimmung zurück

Die Stimmung brachte Manuel Stiefler in der 67. Minute zurück in den Sportpark. Unterberger hatte ein glückliches Händchen bewiesen und den 35-Jährigen kurz zuvor eingewechselt. Simon Skarlatidis brachte danach einen Eckball hoch in den Arminia-Strafraum. Sofort war Stiefler zur Stelle und köpfte das Leder aus acht Metern perfekt in die Maschen. Doch Bielefeld blieb dran und erkämpfte sich in der 89. Minute die erneute Führung. Leandro Putaro netzte zum 2:1 für die Gäste ein.

Quelle: BR24 im BR Fernsehen 23.09.2023 - 17:15 Uhr