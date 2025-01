BR24 Sport 3. Liga: Brutalo-Rot und spätes Drama - Ingolstadt rettet Remis Stand: 19.01.2025 22:52 Uhr

Zum Rückrunden-Auftakt gab es schwere Kost für den FC Ingolstadt bei Waldhof Mannheim. Nach der Roten Karte für Yannick Deichmann übersteht die Wittmann-Elf eine wilde Schlussphase, rutscht aber aus der Aufstiegsgruppe.

Von Hannes Nebelung

Ein hart erkämpfter Punkt, nicht mehr und nicht weniger für den FC Ingolstadt 04. Die Schanzer trennten sich am Sonntagabend in der 3. Fußball-Liga torlos von Waldhof Mannheim. Dabei musste das Team von Sabrina Wittmann über eine halbe Stunde in Unterzahl agieren, weil Yannick Deichmann für ein hartes Foul vom Platz geflogen war. Ingolstadt bleibt zum vierten Mal in Folge ungeschlagen, verliert jedoch an Boden im Aufstiegsrennen.

Spiel Ingolstadt - Mannheim beginnt seicht

Mannheim hatte den aktiveren Start, Schalke-Leihgabe Henning Matriciani prüfte Marius Funk aus 17 Metern, der FCI-Torwart ließ nach vorne abtropfen und zwang Mitspieler Simon Lorenz vor dem einschussbereiten Samuel Abifade zu einer rettenden Grätsche (15.). Ingolstadt verlegte sich fast ausschließlich aufs Kontern, machte von diesem Mittel aber kaum Gebrauch.

Grönning scheitert am Pfosten

Nach einer halben Stunde verpasste Top-Torjäger Sebastian Grönning die Führung für die ansonsten harmlosen Gäste. Eine Flanke von Zeitler fälschte Mannheims Keeper Bartels noch leicht ab, so hatte der dänische Angreifer Probleme bei seiner Direktabnahme und der Ball hoppelte an den linken Außenpfosten.

Seine Aufreger-Szenen hob sich das Spiel für den zweiten Durchgang auf. Zunächst flog Ingolstadts Yannick Deichmann nach grobem Foulspiel auf Höhe der Mittellinie zurecht mit Rot vom Platz (58.). In der Folge wurde das Spiel etwas wilder, erst verpasste der Ex-Nürnberger Felix Lohkemper die Führung für Mannheim (69.), auf der Gegenseite wurde das Tor von Pascal Testroet wegen Abseitsstellung zurecht nicht gegeben (71.).

Doppelte Doppelchance: FCI rettet sich ins Ziel

Erst ganz spät münzte Mannheim die Überzahl in gefährliche Toraktionen um, zwei hatten es richtig in sich. In der 86. Minute scheiterte Arianit Ferati zunächst an der Latte, dann kam Kelvin Arase nach einem Tritt von Benjamin Kanuric zu Fall, die Pfeife blieb aber stumm. Beim finalen Nachschuss stand dann Lohkemper seinem eigenen Mitspieler im Weg. Bei der zweiten Szene direkt vor dem Schlusspfiff rettete Mladen Cvjetinovic heroisch auf der Torlinie (90.+4). Ingolstadt bleibt mit dem Unentschieden nun vier Punkte hinter dem drittplatzierten 1. FC Saarbrücken zurück.

Quelle: Blickpunkt Sport 19.01.2025 - 21:30 Uhr