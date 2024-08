3. Liga 1860 München kassiert Auftaktpleite - Traum-Comeback von Schmidt Stand: 04.08.2024 10:52 Uhr

Zum Auftakt der neuen Drittligasaison kassierte der TSV 1860 eine 0:1-Heim-Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken. Das Tor des Tages schoss Patrick Schmidt - elf Monate nach einer schweren Verletzung in Unterhaching feierte er ein Traum-Comeback.

Drittligist TSV 1860 München ist mit einer Niederlage in die Saison 2024/25 gestartet. Nach Rang 15 in der vergangenen Saison sollte es nach dem umfangreichen Umbau der Mannschaft unter Cheftrainer Argirios Giannikis für die Löwen eigentlich wieder besser laufen. Doch schon im ersten Duell gegen den 1. FC Saarbrücken gab es einen Dämpfer für die Münchner.

Comeback mit Tränen: Siegtreffer durch Patrick Schmidt

Das Tor des Tages erzielte der Ex-Ingolstädter Patrick Schmidt. Ausgerechnet Schmidt. In der vergangenen Saison hatte er sich beim Gastspiel in Unterhaching einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Ein Schock für den Stürmer und seinen Verein, noch in München war er damals operiert worden.

"Schlechter Spielfilm" mit Happy End und Tränen

Jetzt feierte er erneut in München sein Comeback mit dem Siegtor. "Ich weiß nicht so ganz, was ich sagen soll. Mich hat es heute einfach nur übermannt", sagte Schmidt nach dem Spiel, während er von Tränen übermannt wurde: "Wir sind gestern im gleichen Hotel angekommen, wie vor elf Monaten, als ich mich verletzt habe. Da dachte ich schon, das ist irgendwie ein schlechter Spielfilm. Dass es jetzt natürlich so läuft, ist irgendwie gar nicht zu begreifen."

Dämpfer für die Münchner nach starkem Beginn

Die Münchner Löwen wussten ihre druckvolle Anfangsphase vor 15.000 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße nicht in Tore umzumünzen. Gleiches galt für den Pokal-Halbfinalisten der vergangenen Saison, der nach der Anfangsviertelstunde immer besser in die Partie kam. Mit einem torlosen 0:0 war man in die Pause gegangen.

Nach dem Seitenwechsel dann in der 71. Minute der große Moment von Patrick Schmid. Der 30-Jährige stand am rechten Fünfmeterraumeck goldrichtig und köpfte die Kugel ins lange Eck. René Vollath war chancenlos. Schmidt war als Joker erst fünf Minuten vor seinem Treffer eingewechselt worden.

Im ersten Saisonauftritt fehlten den Löwen weiter die zündenden Ideen und der nötige Biss. Immerhin hatte Fabian Schubert kurz vor Schluss noch den 1:1-Ausgleich auf dem Fuß. Doch FC-Keeper Philipp Menzel konnte das Leder gerade noch über die Latte lenken.

