Start bei der Vuelta Vingegaard will Spanien-Rundfahrt bestreiten Stand: 23.07.2023 14:34 Uhr

Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard startet in diesem Jahr überraschend bei einer zweiten großen Landesrundfahrt. Der 26-Jährige wird die Spanien-Rundfahrt vom 26. August bis 17. September bestreiten.

"Ich werde die Vuelta fahren. Ich werde in Barcelona an der Startlinie stehen, zusammen mit Primoz. Wir gehen als die Kapitäne in das Rennen", sagte der Däne der spanischen Sportzeitung "Marca".

Doppelspitze mit Roglic

Bisher war nur der Start von Giro-Sieger Primoz Roglic in Spanien bekannt. Für einen Tour-Sieger ist es ungewöhnlich, zwei dreiwöchige Rennen in einem Jahr zu fahren.

Dass das Radsportteam Jumbo-Visma mit dem Slowenen Roglic und Vingegaard in die Vuelta geht, ist durchaus überraschend. Zuletzt war das Team mit dem Duo 2022 bei der Tour de France am Start gewesen, dort ebenfalls zu Beginn als gemeinsame Kapitän. Roglic wurde jedoch früh durch einen Sturz geschwächt und trat zur 15. Etappe nicht mehr an. Der 33-Jährige hat die Vuelta von 2019 bis 2021 gewonnen, schied im Vorjahr auf Platz zwei liegend durch einen Sturz aus.