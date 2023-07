Tour de France Femmes Emma Norsgaard Bjerg gewinnt welligen Tour-Tagesabschnitt Stand: 28.07.2023 17:52 Uhr

Emma Norsgaard Bjerg (vormals Norsgaard Jörgensen) hat sich am Freitag (28.07.23) den Tagessieg auf der welligen sechsten Etappe der Tour de France Femmes über 122,1 Kilometer von Albi nach Blagnac gesichert. Gut einen Kilometer vor dem Ziel kam es zum Sturz im Hauptfeld. Für Aufregung sorgte ein Strafe gegen Mitfavoritin Demi Vollering.

"Es war ein wirklich schwerer Start in dieses Jahr" , sagte die in Tränen aufgelöste Siegerin im Ziel, "das ist mein größter Erfolg." Es war der zweite Tageserfolg des Teams Movistar, für das die Deutsche Liane Lippert bereits einen Tageserfolg eingefahren hatte.

Auf der insgesamt unruhigen Etappe über vier Berge der vierten Kategorie hatte sich früh die Polin Agnieszka Skalniak-Sojka abgesetzt. Später schlossen Norsgaard Bjerg (Movistar) und Sandra Alonso Dominguez (Ceratizit-WNT). Die drei teilten sich die Bergpunkte auf, auf das Bergtrikot hatte dies alles keine Auswertungen, Yara Kastelijn bleibt die Führende im gepunkteten Trikot.

Kopecky bleibt auch Sprintbeste

Bei der einzigen Sprintwertung sammelte die Gesamtführende weiter Punkte ein: Lotte Kopecky (SD Worx) setzt sich dabei gegen Ashleigh Moolman Pasio (AG Insurance-Soudal-Quick-Step) durch, die an ihrer Stelle mit dem grünen Trikot der besten Sprinterin unterwegs ist. Kopecky trägt auch weiterhin das Gelbe Trikot.

Auf den letzten zehn Kilometer machte das Peloton mit der Gesamtführenden Kopecky Druck auf die drei Ausreißerinnen. Vier Kilometer vor dem Etappenziel musste Alonso abreißen lassen, Skalniak-Sojka und Norsgaard Bjerg träumten noch vom Tageserfolg. Doch das Feld rüstete sich für den Schlussspurt. Doch die Nachführarbeit wurde durch einen Sturz im Hauptfeld etwa anderthalb Kilometer vor dem Ziel behindert.

Der Sturz spielte Emma Norsgaard Bjerg in die Karten - sie schüttelte die Polin ab setzte sich knapp vor den Top-Sprinterinnen Charlotte Kool (DSM) und Kopecky durch.

Strafen gegen Mitfavoritin Vollering und ihr Team

Der Radsport-Weltverband hatte vor der sechten Etappe den niederländischen Sportdirektor Danny Stam wegen gefährlicher Fahrweise mit dem Team-Auto von der Tour de France Femmes ausgeschlossen. Zusätzlich verhängte die UCI eine Geldstrafe von 500 Schweizer Franken gegen den beim Team SD Worx tätigen 51-Jährigen und eine Zeitstrafe von 20 Sekunden gegen die Fahrerin.

Nach Ansicht des Dachverbandes zeigten verfügbare TV-Aufnahmen während der fünften Etappe am Donnerstag, "die besondere Gefährlichkeit des Überholens anderer Autos und Fahrer durch Herrn Stam" , hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Zudem sei er durch "unangemessene Kommentare" aufgefallen. Aufgebracht hatte ihn sowie seine Top-Fahrerin eine 20-Sekunden-Zeitstrafe, die diese aufgebrummt bekommen hatte, weil sie nach einem Defekt im Windschatten des Teamfahrzeugs zurück ins Feld gefahren war.

Etappe 7: Königsetappe auf den Col du Tourmalet

Am Samstag führt die Königsetappe die Fahrerinnen über 90 km von Lannemezan auf den Col du Tourmalet mit einer Meereshöhe von 2110 m.