Es ist wieder soweit, die Tour de France Femmes geht in ihre dritte Auflage. Mit Rotterdam findet der Grand Depart erstmals nicht in Frankreich statt, das Finale wird außerdem an einem für den Radsport legendären Ort ausgetragen. Alles Wichtige zum größten Radrennen der Frauen.

Wann findet die Tour de France Femmes 2024 statt?

Die diesjährige Tour de France Femmes beginnt am 12. August in Rotterdam und endet am 18. August mit der legendären Bergankunft in Alpe d’Huez. Zwischendurch macht das Peloton unter anderem im belgischen Lüttich sowie in den Vogesen Halt.

Wie viele Etappen gibt es?

Wie in den vergangenen Jahren auch stehen acht Etappen auf dem Programm. Eine Änderung gibt es im Vergleich jedoch: Dieses Mal müssen die Fahrerinnen gleich doppelt an einem Tag ran. Freuen dürfen sich die Zuschauer auf ein Zeitfahren, drei hügelige Rennabschnitte sowie je zwei Flach- und zwei Bergetappen. Dabei durchquert der Tourtross nicht nur die Ardennen, sondern neben den Vogesen auch das Jura-Gebirge sowie die Alpen.

Wie lang ist die Tour de France Femmes 2024?

Insgesamt 949 Kilometer und 10.700 Höhenmeter müssen die Fahrerinnen in den sieben Renntagen absolvieren. Dabei geht es das erste Mal seit Wiedereinführung der Tour de France Femmes durch drei Länder - Niederlande, Belgien sowie natürlich Frankreich.

Welches sind die Highlights der Tour de France Femmes 2024?

Die Tour de France Femmes 2024 hat einige Highlights zu bieten. Zum ersten Mal findet der Grand Depart außerhalb Frankreichs statt und zwar im niederländischen Rotterdam. Für gute Stimmung sollte in diesem radsportverrückten Land also gesorgt sein. Besonders freuen dürfen sich die Zuschauer zudem auf die vierte Etappe von Valkenburg nach Lüttich, diese verbindet nämlich das Beste aus dem Amstel Gold Race sowie Lüttich-Bastogne-Lüttich miteinander - ein Muss für alle Fans der Ardennen-Klassiker. Die Entscheidung fällt schließlich auf der letzten Etappe der Tour, und diese endet mit nichts geringerem als der legendären Bergankunft in Alpe d’Huez.

Wie viele Teams und Fahrer gibt es bei der Tour de France Femmes 2024?

154 Fahrerinnen aus 22 Teams - je sieben pro Team - werden in Rotterdam am Start stehen. Während 15 WorldTour-Teams, also quasi die erste Liga im Radsport, vertreten sind, füllen die restlichen sieben Plätze Continental Teams auf. Mit Canyon SRAM sowie Ceratizit-WNT Pro Cycling nehmen auch zwei deutsche WorldTour-Teams an der Tour de France der Frauen teil.

Wer ist die Favoritin bei der Tour de France Femmes 2024?

Die Frage dürfte leicht zu beantworten sein: Demi Vollering aus den Niederlanden. Die Titelverteidigerin dürfte auch bei der Tour 2024 schwer zu schlagen sein, heimste sie in dieser Saison unter anderem bereits Gesamtsiege bei der Vuelta España Femenina, Vuelta a Burgos Feminas sowie Tour de Suisse ein. Ihr größte Widersacherin ist auch in diesem Jahr Katarzyna Niewiadoma, die für das deutsche Team Canyon SRAM an den Start geht und 2023 Gesamt-Zweite wurde. Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist Lokalmatadorin Juliette Labous (dsm-firmenich PostNL).

Was die Sprintwertung angeht, muss man mit Lorena Wiebes (SD Worx) und Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) rechnen. Titelverteidigerin und Sprintstar Lotte Kopecky verzichtet dagegen wegen der Olympischen Spiele in Paris auf einen Tourstart.

Wer sind die deutschen Fahrerinnen bei der Tour de France Femmes 2024?

Alle Augen werden auf Liane Lippert gerichtet sein, die nach dem Rücktritt von Rad-Superstar Annemiek van Vleuten die Kapitänsrolle bei Movistar übernommen hat. Bereits im vergangenen Jahr durfte die 26-Jährige einen Etappensieg feiern, nach einer Verletzung meldete sich Lippert mit einem weiteren Etappensieg beim Giro der Frauen eindrucksvoll zurück.

Ebenfalls auf dem Zettel sollte man Ricarda Bauernfeind haben. Spätestens mit ihrem Etappensieg bei der Tour 2023 etablierte sich die Fahrerin von Canyon SRAM in der Weltspitze, beim diesjährigen Vuelta España Femenina erfuhr sich Bauernfeind den sechsten Platz in der Gesamtwertung. Außerdem sind mit Franziska Koch, Hannah Ludwig sowie Aileen Schweikart weitere Deutsche am Start. Letztere feiert ihr Tour-Debüt.

Liane Lippert in Aktion

Was ist das Gelbe Trikot, Grüne Trikot und Gepunktete Trikot?

Bei der Tour tragen die Fahrerinnen, die in einer der Wertungen vorne liegen, ein besonderes Trikot. Das Bekannteste ist das Gelbe Trikot, welches die Führende in der Gesamtwertung überstreifen darf. Die Beste in der Sprintwertung fährt im Grünen Trikot. Das Gepunktete Trikot bekommt die Führende in der Bergwertung. Der bestplatzierte Jungprofi (unter 25) darf täglich das weiße Trikot überstreifen.

Wie hoch sind die Preisgelder?

Es gibt Preisgelder in Höhe von insgesamt 250.000 Euro für die Teams und Fahrerinnen zu gewinnen, darunter 50.000 Euro für die Gesamtsiegerin der Einzelwertung.

Wie lange gibt es schon die Tour de France Femmes der Frauen?

Die Tour de France Femmes feierte ihre Premiere vor zwei Jahren. Allerdings gab es schon vorher etliche Versuche, eine Tour der Frauen zu etablieren. Das erste Mal war dies 1984 der Fall, doch nach fünf Ausgaben stand bereits wieder das Aus aufgrund finanzieller Schwierigkeiten fest. Von 1992 bis 2009 fand mit dem Grande Boucle Féminine Internationale eine Rundfahrt statt, die jedoch nicht vom Männer-Tour-Veranstalter ASO organisiert wurde. Dieser veranstaltete wiederum bis 2021 ein Eintagesrennen, welches im Vorprogramm der Männer ausgetragen wurde. Erst nach Protesten zahlreicher Fahrerinnen ring sich die ASO dazu durch, auch für die Frauen eine vollwertige Tour auszurichten.

Wer überträgt die Tour de France Femmes 2024 live?

Die Sportschau wird von allen Etappen live im TV, Livestream und Live-Ticker berichten, unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Mediathek. Die Entscheidung der Etappen zeigt die Sportschau auch jeweils live im Ersten.