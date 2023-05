19. Etappe des Giro d'Italia Buitrago gewinnt Königsteappe, Thomas bleibt vorn Stand: 26.05.2023 17:54 Uhr

Der Sieg auf der Königsetappe des Giro d'Italia geht nach Kolumbien: Santiago Buitrago siegte auf den "drei Zinnen". Geraint Thomas verteidigte seine Führung in der Gesamtwertung.

Buitrago setzte sich auf dem supersteilen Schlussabschnitt über drei Kilometer hinauf auf die "drei Zinnen" von dem Kanadier Derek Gee ab, der zum vierten Mal bei diesem Giro den undankbaren zweiten Platz einfuhr. Die beiden hatten sich zuvor aus einer neunköpfigen Spitzengruppe abgesetzt, um den Sieg unter sich auszumachen.

Geraint Thomas verteidigt die Spitze

Ein ganzes Stück hinter der Spitzengruppe duellierten sich die Favoriten auf den Gesamtsieg. Der Führende Geraint Thomas konnte sich dabei auf die erstklassige Unterstützung seiner Ineos-Teamkollegen verlassen, die den 37-Jährigen zuverlässig in Richtung Ziel eskortierten.

Der Zweitplatzierte Primoz Roglic versuchte zwar einen Angriff, der aber nicht wirklich von Erfolg gekrönt war. Immerhin schob sich der Slowene auf den letzten Metern noch drei Sekunden vor Thomas und hat vor dem schweren morgigen Bergzeitfahren insgesamt nun noch 26 Sekunden Rückstand auf den Briten.

Kämna verliert an Boden

Nicht ganz mithalten konnte in der Favoritengruppe der Deutsche Lennard Kämna, der auf den steilen letzten drei Kilometer etwas abreißen lassen musste. Kämna erreichte das Ziel mit 90 Sekunden Rückstand auf Roglic auf dem 18. Platz. In der Gesamtwertung rutschte der 26-Jährige vom Team Bora-hansgrohe um zwei Positionen auf den achten Rang ab.

Die 19. Etappe des Giro d'Italia führte am Freitag über 183 Kilometer von Longarone kreuz und quer durch die Dolomiten zur schweren Bergankunft an den Tre Cime di Lavaredo. Dort wartete seit der Streichung des Großen St. Bernhard das Dach dieser Italien-Rundfahrt: Das Ziel an den 'Drei Zinnen' lag auf 2.304 Metern.

Die Entscheidung in der Gesamtwertung fällt im 18,6 km langen Bergzeitfahren von Tarvisio zum Monte Lussari. Die Italien-Rundfahrt endet am Sonntag in Rom.

Die 21 Etappen des Giro d'Italia 2023 Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe - 06.05.2023 19,6 km Fossacesia - Ortona (Zeitfahren) 2. Etappe - 07.05.2023 201 km Teramo - San Salvo 3. Etappe - 08.05.2023 216 km Vasto - Melfi 4. Etappe - 09.05.2023 175 km Venosa - Lago Laceno 5. Etappe - 10.05.2023 171 km Atripalda - Salerno 6. Etappe - 11.05.2023 162 km Neapel - Neapel 7. Etappe - 12.05.2023 218 km Capua - Gran Sasso d'Italia (Bergankunft) 8. Etappe - 13.05.2023 207 km Terni - Fossombrone 9. Etappe - 14.05.2023 35 km Savignano sul Rubicone - Cesena (Zeitfahren) Ruhetag - 15.05.2023 10. Etappe - 16.05.2023 196 km Scandiano - Viareggio 11. Etappe - 17.05.2023 219 km Camaiore - Tortona 12. Etappe - 18.05.2023 179 km Bra - Rivoli 13. Etappe - 19.05.2023 207 km Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana (Bergankunft) 14. Etappe - 20.05.2023 193 km Sierre - Cassano Magnago 15. Etappe - 21.05.2023 195 km Seregno - Bergamo Ruhetag - 22.05.2023 16. Etappe - 23.05.2023 203 km Sabbio Chiese - Monte Bondone (Bergankunft) 17. Etappe - 24.05.2023 195 km Pergine Valsugana - Caorle 18. Etappe - 25.05.2023 161 km Oderzo - Val di Zoldo (Bergankunft) 19. Etappe - 26.05.2023 183 km Longarone - Tre Cime Lavaredo (Bergankunft) 20. Etappe - 27.05.2023 18,6 km Tarvisio - Monte Lussari Tudorg (Zeitfahren) 21. Etappe - 28.05.2023 135 km Rom - Rom