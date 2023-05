17. Etappe des Giro d'Italia Dainese gewinnt im Fotofinish - Ackermann wird Zehnter Stand: 24.05.2023 17:46 Uhr

Sechs Italiener unter den ersten zehn Fahrern auf der 17. Etappe des Giro d'Italia - folgerichtig jubelte mit Alberto Dainese auch ein Lokalmatador. Pascal Ackermann wurde Zehnter.

Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann ist beim 106. Giro d'Italia an seinem zweiten Etappensieg vorbeigesprintet. Der 29-Jährige vom Team UAE Emirates belegte am Mittwoch im Massensprint der 197 km langen 17. Etappe in Caorle den zehnten Platz, den Sieg im Fotofinish schnappte sich Lokalmatador Alberto Dainese (Team DSM) vor seinem Landsmann Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) und dem Australier Michael Matthews (Team Jayco AlUla).

Keine Veränderungen in der Gesamtwertung

Ackermann hatte in der Vorwoche die elfte Etappe gewonnen und dabei den erlösenden ersten Saisonsieg gefeiert. Erst auf den kurvigen letzten vier Kilometern zog das Peloton am Mittwoch das Tempo an, der Deutsche konnte die entscheidende Tempoverschärfung nicht mehr mitgehen.

Gleich sechs Italiener platzierten sich in den Top 10. Im Gesamtklassement gab es keine großen Veränderungen: Das Rosa Trikot des Führenden trägt weiter der frühere Tour-de-France-Champion Geraint Thomas vor Ackermanns portugiesischem Teamkollegen Joao Almeida. Bester Deutscher im Ranking ist Lennard Kämna als Sechster.

Bergige 18. Etappe steht bevor

Am Donnerstag könnte es zu etwas mehr Verschiebungen in der Gesamtwertung kommen. Die 161 km lange und bergige 18. Etappe führt von Oderzo nach Val di Zoldo.

Die 21 Etappen des Giro d'Italia 2023 Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe - 06.05.2023 19,6 km Fossacesia - Ortona (Zeitfahren) 2. Etappe - 07.05.2023 201 km Teramo - San Salvo 3. Etappe - 08.05.2023 216 km Vasto - Melfi 4. Etappe - 09.05.2023 175 km Venosa - Lago Laceno 5. Etappe - 10.05.2023 171 km Atripalda - Salerno 6. Etappe - 11.05.2023 162 km Neapel - Neapel 7. Etappe - 12.05.2023 218 km Capua - Gran Sasso d'Italia (Bergankunft) 8. Etappe - 13.05.2023 207 km Terni - Fossombrone 9. Etappe - 14.05.2023 35 km Savignano sul Rubicone - Cesena (Zeitfahren) Ruhetag - 15.05.2023 10. Etappe - 16.05.2023 196 km Scandiano - Viareggio 11. Etappe - 17.05.2023 219 km Camaiore - Tortona 12. Etappe - 18.05.2023 179 km Bra - Rivoli 13. Etappe - 19.05.2023 207 km Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana (Bergankunft) 14. Etappe - 20.05.2023 193 km Sierre - Cassano Magnago 15. Etappe - 21.05.2023 195 km Seregno - Bergamo Ruhetag - 22.05.2023 16. Etappe - 23.05.2023 203 km Sabbio Chiese - Monte Bondone (Bergankunft) 17. Etappe - 24.05.2023 195 km Pergine Valsugana - Caorle 18. Etappe - 25.05.2023 161 km Oderzo - Val di Zoldo (Bergankunft) 19. Etappe - 26.05.2023 183 km Longarone - Tre Cime Lavaredo (Bergankunft) 20. Etappe - 27.05.2023 18,6 km Tarvisio - Monte Lussari Tudorg (Zeitfahren) 21. Etappe - 28.05.2023 135 km Rom - Rom