Alles Wichtige zur Italien-Rundfahrt Giro - Fünf Bergankünfte und Kämna in neuer Rolle Stand: 03.05.2023 16:45 Uhr

Im Vorjahr ging Lennard Kämna beim Giro d‘Italia erfolgreich auf Etappenjagd. Ab Samstag kämpft er in neuer Kapitänsrolle um eine gute Platzierung in der Gesamtwertung. Die Favoriten auf einem schweren Kurs mit fünf Bergankünften sind aber andere.

Wie sieht der Streckenverlauf beim Giro 2023 aus?

Mit einem flachen Einzelzeitfahren über 19,6 km in den Abruzzen startet der Giro am Samstag, 6. Mai. Insgesamt gibt es in diesem Jahr drei Zeitfahren mit einer Gesamtlänge von 73 Kilometern, was dem deutschen Zeitfahrmeister Kämna entgegenkommen sollte. Die Rundfahrt endet nach 3.489 Kilometer am 28. Mai in Rom. Die Entscheidung über den Gesamtsieg dürfte in der letzten Woche fallen, wenn drei Bergankünfte in Monte Bondone, Zoldo Alto und Tre Cime di Lavaredo sowie das Bergzeitfahren nach Monte Lussari anstehen. Insgesamt sind beim Giro fünf Bergankünfte und 51.400 Höhenmeter zu bewältigen.

Zahlen zu den 21 Etappen 5 Bergankünfte 1 Bergzeitfahren + 2 Zeitfahren 51.400 Höhenmeter 3.489 km Gesamtlänge

Wer sind die Favoriten auf den Gesamtsieg?

Das Starterfeld beim zweitgrößten Radrennen der Welt ist so hochkarätig besetzt wie lange nicht. Der belgische Straßen-Weltmeister Remco Evenepoel und der dreimalige Vuelta-Champion Primoz Roglic aus Slowenien gehen als Topfavoriten an den Start. Beide haben sich im Frühjahr bereits in herausragender Form präsentiert. Evenepoel gewann erneut den Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich. Roglic siegte bei Tirreno-Adriatico und der Katalonien-Rundfahrt, wo er ganz knapp vor Evenepoel blieb. Ebenfalls dabei sind der frühere Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas und Ex-Giro-Gewinner Tao Geoghegan Hart aus Großbritannien. Der australische Titelverteidiger Jai Hindley vom deutschen Bora-hansgrohe-Team fährt dagegen in diesem Jahr die Tour de France.

Roglic vor Evenepoel bei der Katalonien-Rundfahrt

Was ist von Lennard Kämna zu erwarten?

Kämna fährt erstmals bei einer Grand Tour auf Gesamtwertung. Der 26-Jährige ist ein exzellenter Zeitfahrer und kommt auch gut über die Berge, wie er bei seinen Etappensiegen bei der Tour (2020) und dem Giro (2022) im Hochgebirge bewiesen hat. Seine Form scheint gut zu sein. Bei den schweren Rundfahrten Tirreno-Adriatico und Tour of the Alps belegte er die Gesamtränge vier und sechs.

Lennard Kämna bejubelt einen Etappensieg beim Giro d'Italia 2022.

Was ist das Rosa Trikot, azurblaue Trikot und zyklamrote Trikot?

Die Führenden in den wichtigsten Wertungen des Giro tragen jeweils ein Sondertrikot. Das Rosa Trikot (Maglia Rosa) trägt der Fahrer, der in der Gesamtwertung vorne liegt. Der Führende in der Bergwertung trägt das azurblaue Trikot (Maglia Azzurra) und der Beste in der Sprintwertung erhält das zyklamrote Trikot (Maglia ciclamino).

Die 21 Etappen des Giro d'Italia 2023 Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe - 06.05.2023 19,6 km Fossacesia - Ortona (Zeitfahren) 2. Etappe - 07.05.2023 201 km Teramo - San Salvo 3. Etappe - 08.05.2023 216 km Vasto - Melfi 4. Etappe - 09.05.2023 175 km Venosa - Lago Laceno 5. Etappe - 10.05.2023 171 km Atripalda - Salerno 6. Etappe - 11.05.2023 162 km Neapel - Neapel 7. Etappe - 12.05.2023 218 km Capua - Gran Sasso d'Italia (Bergankunft) 8. Etappe - 13.05.2023 207 km Terni - Fossombrone 9. Etappe - 14.05.2023 35 km Savignano sul Rubicone - Cesena (Zeitfahren) Ruhetag - 15.05.2023 10. Etappe - 16.05.2023 196 km Scandiano - Viareggio 11. Etappe - 17.05.2023 219 km Camaiore - Tortona 12. Etappe - 18.05.2023 179 km Bra - Rivoli 13. Etappe - 19.05.2023 207 km Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana (Bergankunft) 14. Etappe - 20.05.2023 193 km Sierre - Cassano Magnago 15. Etappe - 21.05.2023 195 km Seregno - Bergamo Ruhetag - 22.05.2023 16. Etappe - 23.05.2023 203 km Sabbio Chiese - Monte Bondone (Bergankunft) 17. Etappe - 24.05.2023 195 km Pergine Valsugana - Caorle 18. Etappe - 25.05.2023 161 km Oderzo - Val di Zoldo (Bergankunft) 19. Etappe - 26.05.2023 183 km Longarone - Tre Cime Lavaredo (Bergankunft) 20. Etappe - 27.05.2023 18,6 km Tarvisio - Monte Lussari Tudorg (Zeitfahren) 21. Etappe - 28.05.2023 135 km Rom - Rom

Was ist der höchste Punkt ("Cima Coppi") des Giro?

Seit 1965 wird der höchste Punkt der gesamten Strecke nach dem fünfmaligen Gewinner Fausto Coppi benannt. Die "Cima Coppi" wird 2023 auf dem Col du Grand St. Bernard erreicht: dort erreichen die Profis eine Höhe von 2.469 Metern. Der Pass befindet sich an der Grenze zur Schweiz und wird auf der 13. Etappe überquert. Die Etappe endet dann im bekannten Schweizer Skiort Crans-Montana.

Wer überträgt den Giro live im TV?

Alle Etappen des Giro werden live von Eurosport übertragen.