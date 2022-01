"Goldhamster" Anna-Lena Forster sticht bei Para-Generalprobe heraus

Für die 26-Jährige aus Radolfzell war es eine goldige Weltmeisterschaft in Lillehammer. Forster kehrt als vierfache Weltmeisterin zurück. Sogar fünf Titel waren möglich, doch den Sieg im Riesenslalom gab die überragende Monoskifahrerin nach einem leichtsinnigen Patzer kurz vor dem Ziel aus der Hand. Es war ein kleiner Schönheitsfehler - mehr nicht.

Forster auf Wolke sieben: "Es ist gigantisch"

Schon einen Tag nach dem Missgeschick zeigte Forster im Slalom ihre ganze Klasse und konnte ihr Glück kaum fassen: "Es ist gigantisch" , jubelte die Seriensiegerin. Es waren ihre Titelkämpfe. Unschlagbar in der Abfahrt, im Super-G, in der Super-Kombination und im Slalom.

Damit reist die Dominatorin von Hafjell auch als eine der Top-Favoritinnen zu den Paralympics, die zwei Wochen nach den Olympischen Spielen am 4. März beginnen sollen. Bundestrainer Justus Wolf blieb trotz der Ausbeute demütig: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass da drüben noch die ein oder andere Überraschung auf uns wartet" , sagte er im Sportschau-Interview.

Fahrtechnisch Luft nach oben

Forster war trotz der erfolgreichen Medaillenjagd nicht rundherum zufrieden. Fahrtechnisch sah die zweimalige Paralympics-Siegerin von Pyeongchang 2018 nach dem viertem Goldlauf im Slalom Luft nach oben: " Mit meiner Performance bin ich nicht ganz so zufrieden, aber es hat gereicht" , sagte sie nach der Titelverteidigung.

Rieder steuert Bronze-Medaille bei

Etwas im Schatten der erfolgreichen Anna-Lena Forster standen ihre Teamkolleginnen. So wie die erst 21-jährige Anna-Maria Rieder, die in der stehenden Konkurrenz in der Super-Kombination Bronze gewann, in ihrer Lieblingsdisziplin, dem Slalom, aber leer ausging.