Schwimmen bei den Paralympics Über 100 Meter Rücken - Schott schafft es in ihr drittes Finale Stand: 07.09.2024 10:16 Uhr

Verena Schott hat bei ihrem fünften Paralympics-Start zum dritten Mal den Einzug in den Endlauf geschafft. Über 100 Meter Rücken war sie im Vorlauf am Samstag (07.09.2024) die Siebtschnellste.

Die 35-Jährige hatte bislang in Paris Platz fünf über 100 Meter Brust und Rang sieben über 200 Meter Lagen geschafft, über 50 Meter Freistil und Schmetterling hatte sie den Einzug ins Finale verpasst.

Anders als in fast allen anderen Wettbewerben spielte die Platzierung auf der Rückenstrecke keine Rolle, nur die Zeit war entscheidend. In ihrem Lauf schlug Schott in 1:31,38 Minuten als Vierte an, im ersten Durchgang waren ebenfalls drei Schwimmerinnen schneller gewesen. Das Finale soll um 17.46 Uhr starten.

Vierter Start für Topf

Am Samstag ist auch noch ein weiterer deutscher Vielstarter wieder im Becken. Josia Topf - Gold-, Silber- und Bronzegewinner bei diesen Paralympics - geht um 11.04 Uhr über 200 Meter Freistil an den Start.