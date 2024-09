Schwimmen bei den Paralympics Scholz und Topf holen erste Goldmedaillen für Deutschland Stand: 01.09.2024 19:35 Uhr

Schwimmerin Tanja Scholz hat am Sonntagabend (01.09.2024) über 150 m Lagen für die erste deutsche Goldmedaille bei den Paralympics gesorgt. Nur Minuten später triumphierte in Paris auch ihr Teamkollege Josia Topf auf derselben Strecke.

In paralympischer Rekordzeit von 2:51,31 Minuten schlug Scholz in der Klasse SM4 mit deutlichem Vorsprung als Erste an. Silber ging an die unter neutraler Flagge startende Nataliia Butkova (2:54,68), Bronze an Lidia Viera da Cruz aus Brasilien (2:57,16). Gina Böttcher ging ganz knapp leer aus: Sie belegte in 2:57,44 Min. Platz vier.

Topf mit unwiderstehlichem Schlussspurt

In der Klasse SM3 bei den Männern schien Josia Topf vom Erfolg seiner Teamkollegin extra motiviert: Auf der letzten Bahn überholte er den Australier Ahmed Kelly noch und gewann in 3:00,16 Minuten mit genau zwei Sekunden Vorsprung. Im Vorlauf hatte Topf die drittschnellste Zeit aller Konkurrenten hingelegt.

Verena Schott geht am Abend über 100 m Brust in der Klasse SM5 nicht als Medaillenanwärterin ins Rennen (19.55 Uhr). Sie war im Vorlauf Sechstschnellste.