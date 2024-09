Nach Regenfällen Schlechte Wasserqualität in der Seine - Paralympics-Triathlon verschoben Stand: 01.09.2024 07:46 Uhr

Es ist so gekommen, wie von vielen befürchtet: Nach den Regenfällen der vergangenen Tage in Paris haben die Veranstalter den Paralympics-Triathlon verschoben. Die Wasserqualität in der Seine ist zu schlecht, um darin zu schwimmen.

Um 3.30 Uhr am Sonntagmorgen (01.09.2024) hatten sich Vertreter des Weltverbandes World Triathlon und der Stadt Paris sowie die Organisatoren der Spiele getroffen, um über die Austragung der Wettkämpfe am Vormittag zu entscheiden. Zwei Stunden später und nach Auswertung von Wasserproben stand fest, dass der Para-Triathlon zunächst um einen Tag verschoben werden muss. Die "widrigen Wetterbedingungen" hätten zu einem erheblichen Anstieg der Bakterienkonzentration in der Seine geführt.

Ob die Wettbewerbe allerdings wirklich am Montaggvormittag stattfinden können, hängt von weiteren Prüfungen ab. Weil bereits befürchtet worden war, dass die Wasserqualität Anfang der Woche zu schlecht sein könnte, waren zuvor alle Rennen auf den Sonntag gelegt worden.

Grenzwerte bei Wasserqualität überschritten

"Die neuesten Tests zeigen eine Verschlechterung der Wasserqualität im Fluss nach den Regenfällen in den letzten zwei Tagen", hieß es in der Mitteilung weiter. Deshalb sei die Wasserqualität am Pont Alexandre III, wo die Triathleten und Triathletinnen eigentlich am Vormittag ihre Wettkämpfe in elf Rennen austragen sollten, "nicht zum Schwimmen geeignet". Die vom Weltverband World Triathlon festgelegten Grenzwerte seien überschritten worden.

World Triathlon war auf Entwicklung vorbereitet

Der Weltverband hatte sich vor einigen Tagen noch sehr optimistisch gezeigt, dass die Rennen am Sonntag würden stattfinden können. Olalla Cernudo von World Triathlon hatte allerdings auch schon erklärt, dass eine Verschiebung auf Montag oder Dienstag möglich wäre, falls sich die Wasserqualität schnell drastisch verschlechtern würde.

Wird aus dem Triathlon ein Duathlon?

Sollte allerdings nicht schnell einer Verbesserung der Wasserqualität eintreten, würde aus dem Triathlon ein Duathlon werden. Die Wettkämpfe (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen) würden dann nur noch aus Radfahren und Laufen bestehen.

Für den deutschen Mitfavoriten Martin Schulz ein Graus. "Man macht Triathlon, weil man in allen drei Sportarten gut ist. Es ist eine andere Sportart. Das ist wie wenn man beim Zehnkampf fünf Disziplinen weglassen würde", hatte der zweifache deutsche Paralympics-Sieger erklärt.

Im Para-Triathlon ist das Wegfallen einer Disziplin allerdings noch spezieller. Die Klassifizierung der Sportlerinnen und Sportler, also die Einteilung in die unterschiedlichen Startklassen, berücksichtigt schließlich alle drei Disziplinen. Wird nur ein Duathlon veranstaltet, haben einige große Vor- und andere große Nachteile.