Zusammenfassung Paralympics-News kompakt - Alles Wichtige von heute Stand: 08.09.2024 10:45 Uhr

Alle drei Kanutinnen erreichen am Schlusstag der Paralympics die Finals. Rennrollstuhlfahrerin Menje belegt im Marathon Rang neun. Paralympics-Ergebnisse und News von Sonntag, 8. September.

Para-Kanu: Müller, Adler und Laberer in den Finals

Am Schlusstag der Paralympics in Paris nähren die Kanutinnen die Hoffnung auf weitere Medaillen für das deutsche Team. Edina Müller, Anja Adler und Felicia Laberer erreichten in ihren Startklassen am Vormittag die Finals. Alle drei haben Chancen aufs Podium. Zum Artikel

Para-Leichtathletik: Menje wird Neunte im Marathon

Die Mainzerin Merle Menje hat mit einem neunten Platz im Marathon ihre Wettkämpfe in Paris beendet. Die 20 Jahre alte Rennrollstuhl-Fahrerin, die zuvor über die 800 und 1.500 Meter ausgeschieden war und das 5.000-Meter-Finale als Siebte beendet hatte, absolvierte die 42,195 Kilometer lange Strecke in einer Zeit von 1:55:54 Stunden. Zum Artikel