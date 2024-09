Zusammenfassung Paralympics-News kompakt - Alles Wichtige von heute Stand: 03.09.2024 14:19 Uhr

Thomas Schmidberger und Juliane Wolf haben im Para-Tischtennis ihre zweiten Medaillen sicher. Läuferin Irmgard Bensusan steht im Finale über 200 Meter. Schwimmer Taliso Engel wurde nach seinem Vorlauf disqualifiziert. Ergebnisse und News von den Paralympics in Paris von Dienstag, 3. September.

Para-Tischtennis: Schmidberger im Halbfinale - Brüchle raus

Thomas Schmidberger gewann sein Viertelfinale gegen den Franzosen Florian Merrien und hat nach Silber im Doppel auch eine Einzel-Medaille im Para-Tischtennis sicher. Juliane Wolf tat es ihm gleich und bezwang Zsofia Arloy aus Ungarn. Thomas Brüchle schied gegen den chinesischen Superstar Pan Fengfeng aus. Zum Artikel

Para-Leichtathletik: Bensusan im Finale - Willing Sechste

Irmgard Bensusan ist ohne größere Probleme ins 200-Meter-Finale eingezogen. Die in Südafrika geborene 33-Jährige landete in ihrem Vorlauf hinter der Niederländerin Kimberly Alkemade auf Platz zwei und qualifizierte sich damit für den Endlauf am Abend. Speerwerferin Martina Willing wurde zum Abschluss ihrer zehnten Paralympics Sechste. Zum Artikel

Para-Schwimmen: Engel disqualifiziert - Trio ausgeschieden

Schwimmer Taliso Engel wurde in seinem Vorlauf über 200 m Lagen disqualifiziert. Eine falsche Wende vom Rücken- auf Brustschwimmen kostet ihn den Endlauf. Philip Hebmüller, Verena Schott und Johanna Döhler schieden in ihren Vorläufen aus. Zum Artikel

Sitzvolleyball: Deutschland verliert gegen Irans Riesen

Die deutschen Sitzvolleyballer unterliegen Topfavorit Iran mit ihrem 2,46-Meter-Mann Mehrzad klar. Im Halbfinale ist Deutschland dennoch - auch der Gegner steht fest: Bosnien-Herzegowina. Zum Artikel

Para-Reiten: Dresing verpasst Bronze knapp

Heidemarie Dresing hat in der Dressur den undankbaren vierten Platz belegt. Mit Pferd Dooloop ging sie als Erste an den Start, lag lange auf Rang zwei. Aber die letzten beiden Reiterinnen überholten die mit 69 Jahren älteste deutsche Paralympics-Teilnehmerin noch. Zum Artikel

Para-Bogenschießen: Kliem verliert Achtelfinale knapp

Bogenschützin Flora Kliem gewann zum Auftakt der K.o.-Runde des Recurve-Wettkampfs sicher, muss dann aber im Achtelfinale nur wenig später ihrer Gegnerin Ziva Lavrinc aus Slowenien zum Sieg gratulieren. Dabei geht es am Ende ganz knapp zu. Zum Artikel

Para-Schießen: Hiltrop im Finale im Dreistellungskampf

Natascha Hiltrop hat das Finale im Dreistellungskampf erreicht. Die 32-Jährige beendete die Qualifikation auf Position sechs. Das Finale findet um 16:00 Uhr statt. Zum Artikel