Tischtennis bei den Paralympics 2024 Baus und Schmidberger verlieren Finale und gewinnen Silber Stand: 31.08.2024 14:33 Uhr

Das Tischtennis-Doppel Valentin Baus und Thomas Schmidberger hat die erste deutsche Goldmedaille bei den Paralympics in Paris verpasst, aber Silber gewonnen. Im Finale am Samstag (31.08.2024) war das chinesische Duo zu stark.

In der Arena Paris Sud hatte das deutsche Doppel den Asiaten im Match um Gold unter dem Strich zu wenig entgegenzusetzen. Die ersten beiden Durchgänge gingen deutlich an die an Position fünf gesetzten Ningning Cao und Panfeng Feng. Den dritten Satz hielten Baus und Schmidberger nur zu Beginn ausgeglichen. Nach 25 Minuten stand ihre deutliche 0:3-Niederlage fest. Enttäuscht, aber fair gratulierten sie den Siegern - und dürfen sich über Silber freuen.

Erster Satz: Zu viele leichte Fehler

Schnell lagen die Deutschen mit 1:4 hinten. Sie kämpften sich danach zwar wieder heran, aber leichte Fehler im Angriff sorgten dafür, dass sie nicht in Vorsprung gingen. Beim Stand von 8:10 wehrten Baus und Schmidberger einen Satzball ab, den zweiten aber verwandelten Cao und Feng zum 11:9.

Zweiter Satz: Zu wenig Druck in der Offensive

Bundestrainer Volker Ziegler schwörte seine Schützlinge danach auf Satz zwei ein. Baus und Schmidberger schafften es aber nicht, mit Druck in der Offensive Punkte zu erzwingen. Viel zu oft geriet das deutsche Duo in die Defensive. Superstar Feng, der bei Paralympics bereits zuvor sieben Goldmedaillen gewonnen hatte, machte zusammen mit Cao Punkt um Punkt. Über 4:1- und 7:1-Führungen hatten die Chinesen bereits nach einer guten Viertelstunde beim Stand von 10:3 die nächsten Satzbälle. Zwei wehrten Baus und Schmidberger ab, aber auch der zweite Durchgang ging an die Asiaten (11:5).

Dritter Satz: Nur zu Beginn auf Augenhöhe

Im dritten Satz hatten Baus und Schmidberger, die nun mehr riskierten, einen guten Start. Bis zum 4:4 hielten sie gegen die sehr starken Chinesen den Durchgang ausgeglichen, dann aber schlichen sich wieder zu viele Fehler ins Spiel der Deutschen ein. Sie gerieten mit 4:6 und 5:9 in Rückstand, schließlich hatten Cao/Feng beim Stand von 10:5 fünf Matchbälle. Sie verwandelten den ersten - und schwenkten danach begeistert die chinesische Fahne.

Fünf-Satz-Matches im Viertel- und Halbfinale

Die Doppel-Europameister Baus (Bochum) und Schmidberger (Düsseldorf), die in Paris an Position zwei gesetzt waren, hatten im Halbfinale am Freitag (30.08.2024) die EM-Dritten Abdullah Öztürk/Nesim Turan aus der Türkei mit 3:2-Sätzen. Auch zum Auftakt im Viertelfinale ging das Match über fünf Sätze: Baus und Schmidberger gewannen in der Klasse MD8 nach umkämpften 52 Minuten gegen die Chinesen Fu Liu und Xiang Zhai mit 3:2.