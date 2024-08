Highlights Das sind die Paralympics-Höhepunkte am Dienstag, 3. September Stand: 27.08.2024 12:17 Uhr

Was wird am Dienstag, 3. September wichtig bei den Paralympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

49 Entscheidungen

Ab 9.00 Uhr - Bogenschießen, Frauen

In der Recurve-Konkurrenz der Bogenschützinnen stehen die K.o.-Runden an. Hat es Flora Kliem bei ihrer Paralympics-Premiere ins Achtelfinale geschafft? Die 26-Jährige vom ASC Göttingen ist die einzige deutsche Bogenschützin bei den Paralympics. Sie holte sich das Paris-Ticket kurz nach der Amputation ihres linken Unterschenkels im vergangenen Jahr. Im Eiltempo lernte sie das Laufen mit Prothese. Während sie früher den Bogen aus dem Rollstuhl bediente, schießt sie jetzt im stehen. Ab 18.57 Uhr geht es um die Medaillen.

Ab 9.00 Uhr - Reiten, Dressur, Einzel, 3 Finals

In Tokio verpasste sie jeweils als Vierte in der Championatsaufgabe und in der Kür die Medaillen denkbar knapp, dieses Mal will Heidemarie Dresing (Grade II, ab 11.45 Uhr) aufs Podest. Mit ihrem neuen Pferd, dem Oldenburger Rappen Horse24Doolopp, hat die 69-Jährige bisher alle Einzel-Wettkämpfe gewonnen. Auch die Para-Reiter tragen ihre Wettkämpfe vor der Kulisse von Schloss Versailles aus.

Ab 9.30 Uhr - Schwimmen, 15 Finals

In Tokio schwamm Verena Schott erstmals die 50 m Schmetterling und wurde Vierte. Das Finale (18.05 Uhr) in der Startklasse S6 strebt sie auf jeden Fall wieder an.

Ab 9.30 Uhr - Schießen, Dreistellungskampf (F)

In Tokio musste die deutsche Gewehrschützin Natascha Hiltrop im Dreistellungskampf nur der Chinesin Cuiping Zhang den Vortritt lassen. Welches Ergebnis schafft sie auf der Schießanlage in Chateauroux? Die Qualifikation in der Klasse R8 beginnt um 9.30 Uhr, das Finale um 16 Uhr.

Ab 10.00 Uhr - Leichtathletik, 24 Finals

Volles Programm im Stade de France - es fallen weitere 24 Entscheidungen. Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje will bei ihrem dritten Start erneut ins Finale über 1.500 m (T54/12.19 Uhr). Bei der Weltmeisterschaft im Mai gewann sie über diese Strecke Bronze.

Am Abend steht Irmgard Bensusan im Blickpunkt, wenn das 200-m-Finale der Klasse T64 gestartet wird (19.55 Uhr). Kann die Athletin von Bayer Leverkusen Silber von Rio und Tokio vergolden? Auf die WM im Mai hatte Bensusan verzichtet.

Ab 11.30 Uhr - Tischtennis, Einzel (M)

Als Paralympics-Sieger von Tokio ist Valentin Baus in der Klasse MS5 der Gejagte. Gold ist erneut das Ziel des Welt- und Europameisters von Borussia Düsseldorf. Der Norweger Tommy Urhaug und der Chinese Cao Ningning dürften seine härtesten Konkurrenten sein. Die Halbfinals beginnen um 12.15 Uhr, das Endspiel um 20.45 Uhr. Baus hat die Glasknochenkrankheit und spielt im Rollstuhl.

12.00 Uhr - Sitzvolleyball, Vorrunde: Deutschland - Iran (M)

Ein Erfolg gegen den Tokio-Sieger Iran käme für die deutschen Sitzvolleyballer einer Sensation gleich. Schaffen die Männer um Kapitän Jürgen Schrapp als Gruppenzweiter den Einzug ins Halbfinale?

Ab 13.00 Uhr - Rollstuhlfechten, Säbel (M)

Maurice Schmidt ist der einzige Rollstuhlfechter im deutschen Team. In Tokio vor drei Jahren reichte es noch nicht für einen Platz auf dem Podium, dieses Mal hat der Athlet vom SV Böblingen eine Medaille als Ziel ausgegeben. Zunächst steht der Säbel-Wettbewerb an mit den Medaillen-Gefechten ab 20.00 Uhr. Am 6. September startet Schmidt dann noch mit dem Degen.

13.45 Uhr - Rollstuhlbasketball, Viertelfinale (M)

Die Vorrunde der Rollstuhlbasketballer diente nur dazu, die Viertelfinalspiele zu bestimmen, die alle an einem Tag ausgetragen werden. Auf wen trifft das deutsche Team? Die Spiele in der Arena Paris-Bercy beginnen um 13.45 Uhr, 16.00 Uhr, 19.15 Uhr und 21.30 Uhr.