Schwimmen bei den Paralympics Taliso Engel nach Vorlauf disqualifiziert - Trio verpasst Finale Stand: 03.09.2024 12:07 Uhr

Taliso Engel wird nach seinem Lagen-Vorlauf disqualifiziert und verpasst das Finale. Auch Philipp Hebmüller, Verena Schott und Johanna Döhler scheiden in ihren Vorläufen aus.

Taliso Engel ging zum zweiten Mal in Paris an den Start. Der 22-Jährige stieg in der Startklasse SM13 über 200 m Lagen ins Becken, nachdem er über 50 m Freistil den Endlauf verpasst hatte. Engel schlug als Dritter an, wurde aber im Anschluss disqualifiziert.

Taliso Engel: "Habe nichts verkehrt gemacht"

Engel selbst wusste nach dem Rennen noch nichts über den Grund für seine Disqualifikation. "Die Zeit war eigentlich in Ordnung. Vor allem, weil ich heute nicht so fit bin. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist die erste Wende. Weil ich da richtig schlecht an die Wand gekommen bin. Aber eigentlich habe ich nichts verkehrt gemacht", sagte er im ZDF-Interview.

Engels Gefühl stimmte aber, die Juroren werteten die erste Wende vom Rücken- aufs Brustschwimmen als falsch, der 22-Jährige sei zu früh zum Brustschwimmen gewechselt. Der deutsche Schwimmverband legte Protest ein, schätzte aber nach ZDF-Angaben die Erfolgsaussichten selbst als gering ein.

Engels Lieblingsstrecke kommt noch

Trotz der bisherigen Enttäuschungen verliert Engel seine Zuversicht nicht. "Wenn ich bis dahin endlich mal ordentlich in den Wettkampf gekommen bin, sollte das eigentlich gut gehen. Bisher war es ein bisschen mau. Die 50 Meter gestern waren ja auch schon ein Schuss in den Ofen", sagte Engel, der dennoch optimistisch ins letzte Rennen geht. "Brust geht eigentlich immer. Von daher mache ich mir das erstmal keine große Gedanken."

Das Finale startet um 19:40 Uhr und wird im Livestream übertragen. Am Donnerstag (05.09.2024) peilt Engel über die 100 m Brust eine Medaille an. Vor drei Jahren hatte er in Tokio über diese Distanz Gold gewonnen.

Im selben Vorlauf wie Engel startete Philip Hebmüller. Das mit 17 Jahren jüngste männliche Mitglied des deutschen Paralympics-Teams belegte in 2:20,25 Minuten den sechsten Platz seines Vorlaufs und verpasste damit ganz knapp das Finale.

Verena Schott verpasst zweites Finale

Über die 50 m Schmetterling schlug Verena Schott in 41,07 Sekunden als Fünfte ihres Vorlaufs an und verpasste damit das Finale. Vor drei Jahren hatte sie in Tokio über diese Distanz den vierten Rang belegt und Bronze nur knapp verpasst.

Es war bereits der vierte Start in Paris für Schott. Über 100 m Brust und die 200 m Lagen hatte sie das Finale erreicht, belegte die Plätze fünf und sieben. Über die 50 m Freistil hatte sie den Endlauf verpasst.

Johanna Döhler, Starterin der Klasse SM13, ging in ihren Vorlauf über 200 m Lagen ins Becken und schlug nach 2:25,33 Minuten an. Als Sechste ihres Vorlaufs verpasste Döhler damit das Finale am Abend. Für die 14-Jährige war es nach Rang neun über die 400 m Freistil der zweite Start bei den Paralympics.