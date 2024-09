Bogenschießen bei den Paralympics Flora Kliem verpasst Viertelfinal-Einzug hauchdünn Stand: 03.09.2024 11:08 Uhr

Bogenschützin Flora Kliem gewann zum Auftakt der K.o.-Runde des Recurve-Wettkampfs sicher, muss dann aber im Achtelfinale nur wenig später ihrer Gegnerin Ziva Lavrinc aus Slowenien zum Sieg gratulieren. Dabei geht es am Ende ganz knapp zu.

Flora Kliem setzte sich in ihrer ersten Begegnung am Dienstagvormittag (03.09.2024) klar mit 6:2 gegen Daniela Cecilia Campos Marzano aus Peru durch und sicherte sich damit ihren Platz im Achtelfinale - das stand keine 30 Minuten später an.

Gegen die Slowenin Ziva Lavrinc verlor Kliem mit 2:3 in Sätzen (27:20, 22:23, 24:25, 25:24 und 18:19). Die 28-jährige Berlinerin startete gut mit drei Treffern für je neun Punkte, holte den ersten Satz mit 27:20. Dann aber steigerte sich Lavrinc und gewann die beiden folgenden Durchgänge.

Kliem unterliegt Lavrinc ganz knapp

Kliem konterte im vierten Satz und erzwang mit 25 Punkten einen entscheidenden fünften Durchgang. Dort trennten Kliem und die Slowenin vor dem letzten Schuss nur ein Punkt, punktemäßig konnten beide nicht an die Sätze davor anknüpfen. Lavrinc zeigte die besseren Nerven und gewann hauchdünn mit 19:18.

Kliem war die einzige deutsche Teilnehmerin bei den Wettkämpfen im Para-Bogensport. Mit dem Recurve-Bogen schießen die Athletinnen mit Pfeilen auf eine 70 Meter entfernte Scheibe.

Unfall in der Vorbereitung

Die Lehramtsstudentin hatte nach einem Treppensturz vor ein paar Wochen die Vorbereitung kompakter und dosierter gestalten müssen. Zuvor war Paris nach einer Amputation weit weg gewesen. Aber der Finaleinzug bei der Paralympics-Qualifikation in Rotterdam 2023 brachte sie unerwartet in die Seine-Metropole. Wegen der Amputation startete sie in Paris nicht mehr im Rollstuhl, sondern mit Hilfe eines Stehstuhls, einer Art hohem Hocker. Beim Auftakt des Wettkampfs am Donnerstag hatte sie den direkten Achtelfinaleinzug wegen drei Punkten nicht geschafft.