Zusammenfassung Paralympics-News kompakt - Alles Wichtige vom Sonntag Stand: 01.09.2024 10:43 Uhr

Bronze-Gewinnerin Maack schwimmt am Lagen-Finale vorbei. Überraschend in der Qualifikation gescheitert ist Tokio-Siegerin Hiltrop beim Schießen. Ergebnisse und News von den Paralympics in Paris von Sonntag, 1. September.

Para-Schwimmen: Bronze-Gewinnerin Maack verpasst Lagen-Finale

Schwimmerin Mira Jeanne Maack hat bei ihrem zweiten Start bei den Paralympics 2024 in Paris das Finale verpasst. Neben der 20-Jährigen tritt am Sonntag (01.09.2024) ein Quartett im Vorlauf an, darunter Josia Topf in seinem ersten Lauf. Zum Artikel

Para-Schießen: Hiltrop scheitert überraschend mit Luftgewehr

Natascha Hiltrop ist in der Qualifikation der Leistungsklasse R3 (Luftgewehr 10m Mixed) überraschend ausgeschieden. Die Goldmedaillengewinnerin von Tokio kam auf 633,6 Ringe und wurde Neunte - nur die besten Acht zogen ins Finale ein. Auch Tjark Liestmann ist raus. Zum Artikel