Paralympics 2024 im Überblick Die Paralympics-Splitter vom Sonntag Stand: 01.09.2024 10:16 Uhr

Ruderer Marcus Klemp wird Siebter. Japans Goalballern gelingt der erste Sieg. Die Paralympics-Splitter von Sonntag, 1. September.

Para-Rudern: Klemp gewinnt B-Finale

Ruderer Marcus Klemp hat das B-Finale im Einer gewonnen. Der 42-jährige Rostocker gab am Sonntag (01.09.202) in einer Zeit von 9:47,43 Minuten dem Spanier Javier Garcia Martinez (9:55,99) das Nachsehen. Damit belegt Klemp in der Gesamtwertung der Startklasse PR1 Rang sieben. In Tokio war er Achter geworden. Sein selbst ausgegebenes Ziel Top sechs verfehlte er bei seiner dritten Paralympics-Teilnahme knapp.

Goalball: Japan gewinnt erstes Spiel

Das japanische Team hat im letzten Gruppenspiel des paralympischen Goalballturniers den ersten Sieg gefeiert. Die Japaner gewannen gegen Ägypten deutlich mit 11:1. Da alle Teams das Viertelfinale erreichen, steht fest, dass die punktlosen Ägypter als Vierter und Japan als Dritter der Gruppe B in die nächste Runde einziehen.