Zusammenfassung Paralympics-News kompakt - Alles Wichtige vom Donnerstag Stand: 29.08.2024 23:46 Uhr

Das Tischtennis-Doppel Grebe/Wolf sichert die erste deutsche Medaille, das Männer-Duo Baus/Schmidberger machte es ihnen nach. Boccia-Debütantin Raguwaran feiert ihren ersten Sieg. Die Rollstuhl-Basketballer verlieren zum Auftakt. Ergebnisse und News von den Paralympics in Paris von Donnerstag, 29. August.

Para-Tischtennis: Grebe/Wolf im Finale

Die erste Medaille hat die deutsche Mannschaft bei den Paralympics in Paris bereits sicher. Das Tischtennis-Doppel Stephanie Grebe und Juliane Wolf zog am Donnerstag (29.08.2024) in der Startklasse WD14 ins Finale ein und spielt am Freitagabend um Gold. Mit dem Viertelfinalerfolg am Vormittag war bereits Bronze sicher, am Abend gewannen die WM-Zweiten auch gegen das topgesetzte Duo Husic Dahlen/Tveiten aus Norwegen.

Para-Tischtennis: Baus/Schmidberger haben nach Krimi Bronze sicher

Die deutschen Para-Tischtennis-Europameister Valentin Baus und Thomas Schmidberger machten es dem Damen-Doppel nach und sicherten sich mit dem Halbfinaleinzug Bronze. In einem umkämpften Viertelfinale setzten sich die Düsseldorfer knapp gegen die Chinesen Fu Liu und Xiang Zhai durch und sind damit mindestens Dritte.

Para-Boccia: Raguwaran feiert ersten Sieg

Anita Raguwaran hat als erste deutsche Boccia-Spielerin überhaupt ein Spiel bei den Paralympischen Spielen gewonnen. Die 34-Jährige setzte sich in ihrem zweiten Gruppenspiel am Donnerstag mit 7:2 gegen Carla Oliveira aus Portugal durch und darf damit weiter vom Einzug in die nächste Runde träumen. Zuvor hatte Raguwaran noch ihr Auftaktduell 0:6 gegen die Ungarin Alexandra Szabo verloren.

Rollstuhl-Basketball: Auftaktniederlage für deutsches Männer-Team

Die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft ist mit einer deutlichen Niederlage gegen Top-Favorit Großbritannien gestartet. Beim 55:76 (25:32) leistete sich das Team von Bundestrainer Michael Engel zu viele einfache Ballverluste und verlor im Schlussviertel den Anschluss.

Rollstuhl-Rugby: Japan zu stark für deutsches Team

Die deutsche Rollstuhl-Rugby-Nationalmannschaft hat den Paralympics-Auftakt verloren. Im ersten Gruppenspiel unterlag das Mixed-Team dem Weltranglisten-Dritten Japan mit 44:55 (19:28). Nur im ersten Viertel hielt Deutschland noch mit dem Favoriten mit.

Para-Bogenschießen: Kliem verpasst direkten Achtelfinaleinzug knapp

Die einzige deutsche Teilnehmerin im Para-Bogenschießen, Flora Kliem, hat bei den Paralympics den direkten Einzug ins Achtelfinale knapp verpasst und muss in die Zwischenrunde.

Para-Badminton: Männer starten mit Pleiten ins Turnier

Das Badminton-Doppel Rick Hellmann und Thomas Wandschneider ist mit einer Niederlage ins Turnier gestartet. Sie unterlagen den favorisierten Qu Zimo und Mai Jiapeng. Auch Marcel Adam verliert bei seinem Paralympics-Debüt im Einzel - und lächelt trotzdem.

Para-Radsport-Bahn: Hausberger und Senska verpassen Bronze

Die deutschen Bahnradsportler Maike Hausberger und Pierre Senska haben in der 3000-m-Einzelverfolgung die "kleinen Finals" um Bronze erreicht. Dort verloren beide Athleten am Nachmittag aber ihre Rennen.

Para-Schwimmen: Scholz im Finale über 200 m Freistil Achte

Sie hatte keine Chance, aber hat das Beste draus gemacht: Schwimmerin Tanja Scholz ist im Finale über 200 Meter Freistil in der Leistungsklasse S5 erwartungsgemäß Achte geworden. Den Sieg sicherte sich die Weltrekordinhaberin Tully Kearney (Großbritannien) in 2:46,50 Minuten.

Para-Triathlon: Sorge um Wasserqualität - alle Rennen am Sonntag

Das Termin-Chaos bei Olympia ist den Paralympics-Organisatoren offenbar eine Lehre. Weil unbeständiges Wetter droht, wurden vorsorglich alle elf Triathlon-Rennen für kommenden Sonntag angesetzt.