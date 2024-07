Olympia-Entscheidungen am Wochenende Wer holt die erste Medaille für das deutsche Team? Stand: 26.07.2024 14:07 Uhr

Am Samstag (27.07.2024) stehen bei den Olympischen Spielen in Paris die ersten 14 Medaillen-Entscheidungen an. Auch Deutschland rechnet sich Chancen auf Podestplätze aus. Gute Aussichten dafür gibt es beim Schießen, Wasserspringen, Judo, Schwimmen und Fechten.

Einen Tag nach der Eröffnungsfeier und drei Tage nach den ersten sportlichen Wettkämpfen gehen die Sommerspiele mit den ersten Finals erst so richtig los. Und wie immer hofft das deutsche Team auf einen frühen ersten Erfolg, der im Medaillenspiegel sichtbar wird. Das sind die aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten dafür am Samstag:

Anna Janßen und Maximilian Ulbrich

Anna Janßen will zum Auftakt der Wettbewerbe im Centre de Tir in Chateauroux ihr Können unter Beweis stellen. Die Luftgewehrschützin ist Weltranglistenerste. Bei der EM in Ungarn gewann sie dreimal Gold - unter anderem im Mixed an der Seite von Maximilian Ulbrich. Die beiden gehen auch in Paris gemeinsam an den Start. Das Duo hat seine internationale Wettbewerbsfähigkeit auch schon bei den Weltcups demonstiert. Der Wettbewerb beginnt früh um 9 Uhr, schon gegen 10.30 Uhr fällt die Entscheidung.

Lena Hentschel und Jette Müller

Vor drei Jahren sorgte die Berlinerin Lena Hentschel mit ihrer damaligen Partnerin Tina Punzel mit Bronze im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett für die erste deutsche Medaille in Tokio - zwei Tage nach der Eröffnungsfeier. In diesem Jahr nun könnte sie nun schon einen Tag früher jubeln, wenn alles perfekt läuft. Statt Punzel, die ihre Karriere inzwischen beendet hat, springt die 23-Jährige Hentschel zusammen mit Jette Müller aus Rostock. Das Finale ist für 11 Uhr angesetzt.

Katharina Menz

In der jüngeren olympischen Vergangenheit sorgten im Judo die mittelschweren bis schweren Gewichtsklassen für die deutschen Erfolge. Diesmal könnte das ausgerechnet die leichteste DJB-Kämpferin ändern: Die 33-jährige Katharina Menz aus dem schwäbischen Backnang gehört seit Jahren zu den Topkämpferinnen im Superleichtgewicht (bis 48 kg), 2022 war sie Vize-Weltmeisterin. Allerdings ist in Paris die Konkurrenz um die dreimalige Weltmeisterin Natsumi Tsunoda (Japan) und die dreimalige Europameisterin Shirine Boukli (Frankreich) stark. Wo Menz am Ende landet, zeigt sich spätestens um 17.38 Uhr. Dann soll das Finale in der Champ des Mars Arena stattfinden.

Lukas Märtens

Drei Medaillen hat der Magdeburger Schwimmer Lukas Märtens bei den letzten Weltmeisterschaften auf seiner Lieblingsstrecke über 400 m Freistil gewonnen. Seit er im April bei den deutschen Meisterschaften am Fabelweltrekord von Paul Biedermann (3:40,07 Min.) gekratzt hat, ist der 22-Jährige in der Rugbyarena Paris La Defense sogar Goldfavorit. Seit zwölf Jahren ist niemand mehr so schnell geschwommen wie Märtens: Zu Biedermanns Bestmarke im Hightech-Anzug von 2009 fehlten nur 26 Hundertstelsekunden. Schärfste Konkurrenten für den WM-Dritten und Europameister über diese Strecke sind die Australier Samuel Short und Elijah Winnington. Nach dem Vorlauf am Vormittag - der vor drei Jahren für Märtens noch Endstation war -, findet das Finale am Abend gegen 20.40 Uhr statt.

Matyas Szabo

Matyas Szabo weiß, wie sich Siege in Frankreich anfühlen. Beim Grand Prix in Orleans im vergangenen Dezember triumphierte die deutsche Säbel-Hoffnung. Der 32-Jährige untermauerte damit seine Ambitionen auf eine Medaille in Paris bei seiner dritten Olympia-Teilnahme. Das Turnier sei aber "offen wie noch nie". Jeder Fechter aus den Top 16 könne gewinnen, sagte der Weltranglistenneunte der "Rheinischen Post". Aus seiner Sicht sei auch Aron Szilagyi (Ungarn), der dreimal in Folge Gold gewann, schlagbar. Szabo hat sich zumindest auf einen langen Tag eingerichtet: Das erste Gefecht bestreitet er um 13.20 Uhr, die Entscheidung um die Medaillen fällt ab 21 Uhr.

Weitere Chancen schon am Sonntag

Ein früher erster Podestplatz am ersten Olympia-Wochenende soll Rückenwind geben für den weiteren Verlauf der Spiele. Wenn es damit Samstag noch nicht klappt, gibt es am Sonntag bei insgesamt 13 Entscheidungen neue Chancen für das deutsche Team: Die Bogenschützinnen starten als Weltmeisterinnen in den Team-Wettbewerb, ebenso Schwimmerin Angelina Köhler über ihre Paradestrecke 100 m Schmetterling.

Mit Kanutin Ricarda Funk geht im Kajak-Einer die Olympiasiegerin von 2021 auf die Slalomstrecke. Die Bad Kreuznacherin bescherte dem deutschen Team vor drei Jahren im Kajak-Einer Slalom den ersten Olympiasieg in Tokio - vier Tage nach der Eröffnungsfeier.

37 Medaillen für Deutschland in Tokio - 42 in Rio

Ein konkretes Medaillenziel hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nicht ausgeben. Aber die 37 Medaillen von Tokio von vor drei Jahren - zehn Gold, elf Mal und 16 Bronze - dürften mindestens als Maßstab gelten. 2016 in Rio gewann Deutschland 42 Medaillen.