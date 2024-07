Platz 6 im Wasserspringen Hentschel/Müller gehen im Synchronspringen leer aus Stand: 27.07.2024 12:11 Uhr

Die Wasserspringerinnen Lena Hentschel und Jette Müller mussten sich vom Dreimeterbrett der starken Konkurrenz doch geschlagen geben: Das chinesische Duo war in diesem Olympia-Wettbewerb das Maß der Dinge, vor den starken Amerikanerinnen.

Sie hatten einen guten Wettkampf geliefert im Aquatics Centre von Paris, doch die Konkurrentinnen waren am Ende zu stark für Lena Hentschel und Jette Müller. Die beiden Wasserspringerinnen aus Berlin und Rostock mussten sich im Synchron-Wettbewerb vom Dreimeterbrett mit 288,69 Punkten mit dem sechsten Rang zufrieden geben.

An den beiden Chinesinnen Chang Yani und Chen Yiwen führte unter den acht Duos jedoch kein Weg vorbei. Sie zeigten fünf herausragende Sprünge, zwei in der Pflicht und drei in der Kür, und leisteten sich keinen Patzer. Ihre 337,68 Punkte waren Gold wert, die beiden Amerikanerinnen Sarah Bacon und Kassidy Cook avancierte dabei aber zur härtesten Konkurrenz der Chinesinnen. Mit 314,64 Punkten holten sie die Silbermedaille.

Hoffnung auf den dritten Platz hatten sich Hentschel und Müller auch gemacht. Die 23-jährige Hentschel gewann in Tokio 2021 an der Seite von Tina Punzel Bronze - dieses Mal reichte es nicht für eine Medaille, um 13,59 Punkte. Die Medaille gewannen dafür die Britinnen Yasmin Harper und Scarlett Mew Jensen in einem spannenden Dreikampf. Die Australierinnen Maddison Keeney und Anabelle Smith patzten im letzten Sprung und fielen so auf Rang fünf zurück. Elena Bertocchi und Chiara Pellacani wurden Fünfte.