Olympia in Paris So läuft die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele Stand: 25.07.2024 08:59 Uhr

Am Freitag steigt das große Event zum Start der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die Eröffnungsfeier hat bereits im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt. Was bei der Zeremonie alles geplant ist, worauf es zu achten gilt und viele weitere interessante Zahlen gibt es hier.

Wenn am Freitag die Olympischen Spiele 2024 eröffnet werden, präsentieren sich wieder mehrere Tausend Sportler und Sportlerinnen dem weltweiten Publikum. Anders als bei den vorangegangen Spielen werden sie allerdings nicht in ein Stadion einziehen. Die Organisatoren der nach 1900 und 1924 dritten Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt haben sich etwas ganz Besonders ausgedacht: Sie veranstalten die Eröffnungszeremonie auf dem Fluss Seine. Dort werden die Nationen auf Booten an den Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbeifahren und sich den mehr als eine Viertelmillion Menschen an der sechs Kilometer langen Paradestrecke präsentieren.

Wann ist die Eröffnungsfeier?

Am Freitag (26.07.2024) um 19.30 Uhr geht es los mit der großen Eröffnungszeremonie. Die Sportschau überträgt die Show live im Ersten und im Livestream.

Wie ist die Strecke der Parade?

Die Boote beginnen ihre Tour an der Pont d’Austerlitz und fahren in nordwestlicher Richtung. Dabei geht es vorbei an den Seine-Inseln Île Saint-Louis und Île de la Cité mit der sich im Wiederaufbau befindlichen Kathedrale Notre-Dame. Auf dem Weg Richtung Eiffelturm geht es vorbei am Louvre, dem Place de la Concorde, dem Grand Palais, dem Invalidendom und den verschiedenen innerstädtischen Sportstätten. Insgesamt sechs Kilometer ist die Strecke lang.

Wie viele Aktive nehmen an der Olympia- Eröffnungsfeier teil?

Die Organisatoren gehen von mehr als 10.000 Sportlerinnen und Sportlern der 206 Nationalen Olympischen Komitees aus, die sich dieses Event nicht entgehen lassen wollen.

Wie viele Boote werden unterwegs sein?

Um diese Anzahl an Menschen zu transportieren, benötigt man natürlich auch eine Menge an Booten. 94 Stück sollen im Einsatz sein, um die Mitglieder der Delegationen und die Teilnehmenden der Zeremonie zu transportieren. Die Boote sind dabei mit Kameras bestückt, um die Emotionen in die Welt zu senden.

Wie viele Zuschauer werden an der Strecke stehen?

Mindestens 300.000 Menschen sollen die Paradestrecke im Herzen der französischen Hauptstadt säumen. Die meisten von ihnen werden an den Kai-Bereichen stehen, aber es sind auch zahlreiche Tribünen entlang des Flusses und auf den verschiedenen Brücken aufgebaut worden. Über Lautsprecher und 80 riesige Bildschirme soll es möglichst vielen Menschen ermöglicht werden, die Show verfolgen zu können. Der Eintritt für die Feierlichkeiten ist an den meisten Stellen frei. Lediglich für die unteren Kai-Bereiche muss ein Ticket erworben werden.

Für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 aufgebaute Tribünen an der Seine in Paris.

Wer nimmt noch an der Eröffnungsfeier teil?

Es wird erwartet, dass mehr als hundert Staats- und Regierungschefs zur Eröffnungsfeier reisen werden. Bereits in der Vorwoche wurde der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz bestätigt. Auch der israelische Präsident Isaac Herzog will kommen. Möglicherweise als Überraschungsgast könnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erscheinen. Aus China wird Vizepräsident Han Zheng erwartet, ebenso der neue britische Regierungschef Keir Starmer und US-Präsidentengattin Jill Biden.

Wie wird für Sicherheit gesorgt?

Rund 40.000 Sicherheitskräfte - darunter 800 Elitesoldaten - sollen dafür sorgen, dass die Aktiven sowie die Zuschauer und Zuschauerinnen die Eröffnungsfeier ohne Zwischenfälle erleben können. Die Boote werden im Vorfeld kontrolliert, im Notfall können im Fluss selbst Barrieren herabgelassen werden. Auch Taucher und Drohnen sollen im Einsatz sein.

In welcher Reihenfolge werden die Nationen präsentiert?

Erwartet wird, dass die Länder in alphabetischer Reihenfolge ihres Namens in französischer Sprache vorgestellt werden. Damit wäre Deutschland (= Allemagne) bereits an Position sieben dran. Kleine Ausnahmen von der Regel gibt es am Anfang und Ende: Griechenland als Ursprung der Olympischen Spiele wird die Zeremonie eröffnen, gefolgt vom Flüchtlingsteam. Den Abschluss machen Australien, die USA und Frankreich - also die Gastgeber 2032, 2028 und 2024. Wie die unterschiedliche Anzahl von Teilnehmenden pro Nation mit den Plätzen auf den Booten koordiniert wird, wird sich zeigen.

Wer trägt die deutsche Fahne?

Seit Dienstag ist klar, dass die deutsche Fahne von Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder getragen wird. Die Judoka und der Kapitän der deutschen Basketball-Weltmeister haben sich bei einer Umfrage unter den Fans und den Aktiven durchgesetzt.

Wer trägt bei anderen Nationen die Fahne?

Noch haben nicht alle Nationen ihren Fahnenträger oder ihre Fahnenträgerin bekannt gegeben. Klar ist, dass bei den USA Basketball-Superstar LeBron James und Tennisstar Coco Gauff die Ehre zu teil wird. Auch die griechische Fahne wird von einem NBA-Korbjäger präsentiert: Giannis Antetokounmpo wird das blau-weiße Stück Stoff gemeinsam mit der Leichtathletin Antigoni Drisbioti tragen. Dem Fußballer Naby Keïta wird die Fahne Guineas anvertraut. Die Trikolore des Gastgebers ist in den Händen von Schwimmer Florent Manaudou und der Diskuswerferin Mélina Robert-Michon.

Wie ist das Rahmenprogramm?

Für die Gestaltung der Zeremonie ist Thomas Jolly, ein renommierter französischer Theaterregisseur und Schauspieler, zuständig. Auch wenn noch nicht viele Details an die Öffentlichkeit gelangt sind, ist klar, dass die Show verschiedenste Stile - von Oper bis Rap - erhalten soll und damit die kulturelle Identität des Landes widerspiegeln soll. Dazu sollen auf jeder Brücke entlang der Strecke Tänzerinnen und Tänzer auftreten. Insgesamt etwa 3000 Personen sind an der Gestaltung des Programms beteiligt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich einen Auftritt von Sängerin Céline Dion gewünscht. Die 56-Jährige, die an einer seltenen Autoimmunerkrankung leidet, soll sich bereits in Paris aufhalten.

Drei Tage vor der Eröffnungszeremonie gab es einen Boykott der Generalprobe von einigen Teilnehmenden, die damit auf die aus ihrer Sicht schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam machen wollten. Für den Freitag ist durch die Gewerkschaft ein weiterer Streik angekündigt, um eine fairere Bezahlung zwischen den verschiedenen Tänzern zu erreichen.

Wer entzündet die Olympische Flamme?

Auch das ist noch ein großes Geheimnis. Französische Medien haben in den vergangenen Tagen und Wochen aber bereits kräftig spekuliert. Von Zinédine Zidane, Kylian Mbappé über die dreifache Olympiasiegerin Marie-José Pérec bis hin zum ehemaligen Stabhochsprung-Weltrekordhalter Renaud Lavillenie sind zahlreiche Namen im Gespräch. Fest steht hingegen, wo die Flamme brennen wird. Sie wird ihren Platz im Jardin des Tuileries zwischen Louvre und Place de la Concorde haben.