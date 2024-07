Olympische Spiele Taufatofua aus Tonga - Was der Kult-Fahnenträger in Paris macht Stand: 25.07.2024 17:12 Uhr

Pita Taufatofua aus Tonga startete bei Olympischen Spielen schon als Taekwondo-Kämpfer und Skilangläufer. Verrückt genug. Doch zum Kult wurde er als gut geölter Fahnenträger. Nun ist er in Paris. In neuer Rolle - und mit nebulöser Ankündigung.

Vor ein paar Tagen hat Pita Taufatofua auf seinem Instagram-Account ein Foto gepostet. Ein aufgeklappter Reisekoffer ist darauf zu sehen. Darin findet sich schick drapiert genau ein Gepäckstück: die zusammengefaltete Flagge seines Heimatlandes Tonga.

"Gepackt und fertig mit allem Wesentlichen. Wir sehen uns bald in Paris", schrieb Taufatofua dazu. Das Wesentliche? Wer seine olympische Geschichte kennt, versteht den Spaß. Denn es ist gewissermaßen diese tongaische Fahne, die ihren Träger berühmt machte.

Muskeln und jede Menge Kokosöl

2016 in Rio de Janeiro war es, als die Welt den Nobody und viele wohl auch den fast genauso unbekannten Inselstaat im Südpazifik kennenlernten. Weniger weil Taufatofua im Taekwondo-Wettkampf antrat. Er glänzte schon vorher, bei der Eröffnungsfeier im Maracanã-Stadion. "Billions now know Tonga", war einer der vielen Artikel überschrieben, den der heute 40-Jährige in seinem Instagram-Feed immer noch angepinnt hat und - frei übersetzt - hieß es weiter: "Pita’s ölige Körpershow macht die Social-Media-Nutzer verrückt".

Taufatofua als Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier 2016 in Rio de Janeiro.

In traditioneller tongaischer Tracht war er einmarschiert - und eben mit blankem Oberkörper, die üppigen Muskeln strahlend durch reichlich Kokosöl. 2018 in Südkorea bei winterlicher Kälte (Taufatofua startete als Skilangläufer nach einjährigem Crashkurs) und 2021 in Tokio wiederholte sich das Schauspiel und machte Taufatofua zur olympischen Legende.

Altbau-Schick statt Papp-Matratze

Und nun? Ist Taufatofua in Paris. In seinen Social-Media-Stories zeigt er Bilder aus einer stilechten französischen Altbauwohnung. "No cardboard bed", witzelt er dazu - so wie die Papp-Liegen, auf denen die Sportler im olympischen Dorf nächtigen. Stattdessen hängt bei Taufatofua ein Leuchter von der Decke. Der Blick hinaus aus dem Fenster geht aus luftiger Höhe über eine schöne Altstadt-Avenue und die Dächer der Stadt.

Der 40-Jährige taucht nämlich nicht als Athlet im Aufgebot Tongas auf. Das lässt sich schnell überblicken, die Delegation umfasst gerade einmal vier Athleten. Taufatofua hatte es zwar versucht, wollte unbedingt an seinen vierten Olympischen Spiele teilnehmen. Doch er scheiterte in der Taekwondo-Qualifikation und - noch so eine ungewohnte Sportarten-Kombi - auch im Kajak klappte es nicht.

Taufatofua: "Langsam wie eine Schildkröte"

Die anderen seien schnell gewesen wie Licht und er "langsam wie eine Schildkröte", antwortete Taufatofua jüngst einem User unter einem seiner Post. Unter den drei Smileys, die er dabei nutzte, war auch ein lachender. So ganz ohne Humor geht es nicht.

Es sind diese positiven Vibes, die Taufatofua grundsätzlich versprüht. Das war selbst nach den gescheiterten Quali-Versuchen so. Trotz der Niederlage habe er keinen Schmerz, sondern nur Dankbarkeit verspürt, schrieb er im April. Die Reise nach Paris hatte er dennoch abgehakt. Nun ist er doch da.

Um - wie er berichtete - "für die Sportler da zu sein, ein offenes Ohr oder ein ermutigendes Wort". Er wolle teilen, was er gelernt habe. Seine Geschichte hat alles, um zu motivieren. Aus armen Verhältnissen zum Olympia-Traum. Aus Tonga in die Langlaufloipe. Nichts ist unmöglich. Vor allem aber möchte er "die Geschichten der anderen Athleten hören - diesen großartigen Menschen, die sich bereit machen, ihre Nationen zu repräsentieren", textete er bei Instagram.

Die große Frage mit der Fahne

Die vielleicht offensichtlichste Frage ist damit noch unbeantwortet. Was wird in Paris aus dem schick drapierten Gepäckstück im Koffer und damit aus dem Fahnenträger Taufatofua? Da ist seine Ankündigung nebulös. Eine Userin kommentierte, sie freue sich schon sehr darauf, ihn als tongaischen Fahnenträger in glänzendem Kokosöl zu sehen.

"Ich werde dieses Jahr eine andere Art von Fahne tragen", antwortete Taufatofua. Welche? Die Auflösung folgt spätestens bei der Eröffnungsfeier am Freitag (26.07.2024, ab 18 Uhr live im Ersten und auf sportschau.de).