Fünfkämpferin Annika Zillekens durfte zum Karriere-Abschluss unerwartet doch im Finale starten. Sie legte im Springreiten unbeeindruckt von den Dramen der Vergangenheit los. Die Medaillen waren aber außer Reichweite.

Es war 9:20 Uhr am Sonntagmorgen (11.08.2024), als der Tag für Annika Zillekens eine völlig unerwartete Wendung nahm. Um die Winzigkeit von zwei Punkten hatte sie am Vortag im letzten Wettkampf ihrer Karriere das Finale verpasst. Eigentlich zumindest. Wieder hatte ihr - drei Jahre nach dem Eklat von Tokio - ausgerechnet das Reiten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Enttäuschung? Groß. "Es ist nicht das Happy End, das ich mir gewünscht habe. Es ist leider kein Hollywood-Film".

Da wusste Zillekens noch nicht, dass sie zu vorschnell über das Ende dieses, ja ihres eigenen sportlichen Films geurteilt hatte. Denn er sollte doch noch weitergehen. Nicht einmal zwei Stunden vor dem Beginn des Finales - eben um 9:20 Uhr - erfuhr die Berlinerin vom krankheitsbedingten Aus der Tokio-Olympiasiegerin Kate French. Die 34-Jährige war plötzlich wieder dabei. Es ging rein in den Shuttle nach Versailles und rauf aufs Pferd. Fürs Aufwärmen? Keine Zeit mehr.

Zillekens trotzt fehlerfrei dem Druck

Um 11.12 Uhr ritt sie auf dem zwölfjährigen Wallach Chinka's Domerguie in den Parcours. Den hatte in der Medaillenentscheidung der Männer am Samstag schon ihr Teamkollege Marvin Dogue zugelost bekommen. Seine Bilanz: ein Fehler. Der Druck auf Zillekens war hoch. Doch sie zeigte keinerlei Unsicherheiten, schüttelte das Drama des Vortags und das noch größere von Tokio ab - und trotzte der fehlenden Vorbereitung.

Souverän und ohne Abwurf ritt die 34-Jährige durch den Parcours. Als elfte der 18 Starterinnen war sie ins Finale gestartet - Grundlage hierfür: die Ergebnisse der Ranking-Runde im Fechten vom Donnerstag. Sichtbar erleichert lächelte sie kurz, tätschelte Chinka's Domerguie - und schob sich auf den achten Platz vor.

Französin Oteiza stürzt ins Hindernis

Vorbei zum Beispiel an der Französin Marie Oteiza, die mit ihrem Pferd Babouchka de la Bride gleich in das erste Hindernis krachte und unsanft, aber unverletzt rücklings auf dem Boden in den Stangen landete. Für die französische Mitfavoritin waren damit alle Erfolgsaussichten passé. Sie fiel auf Platz 15 zurück.

Es war eine Szene in diesem letzten Reitwettbewerb im Modernen Fünfkampf, die noch einmal zeigte, wieso es - endgültig befeuert durch Zillekens' verzweifelten Gerten-Einsatz in Tokio 2021 - zum historischen Aus dieser Disziplin kam. In Zukunft geht es im Modernen Fünfkampf im 'Obstacle' aus eigener Kraft über die Hindernisse.

Medaille kurzzeitig in Reichweite

Für Zillekens dürfte es sich vielleicht schon zu diesem Zeitpunkt wie ein Happy End angefühlt haben, zumindest aber wie ein versöhnliches. In der Bonusrunde im Fechten gewann sie anschließend ein Duell gegen die Tschechin Lucie Hlavachova, nun war sie Siebte. Der Rückstand auf die der italienischen Weltmeisterin Elena Micheli auf dem Bronzerang? 13 Sekunden. Vor dem Schwimmen und dem abschließenden Laser Run schien also sogar eine Medaille noch möglich.

Auf der 25-Meter-Outdoor-Bahn zwischen Reitplatz und Schloss fiel die 34-Jährige jedoch zurück. Unter den 18 Starterinnen wurde sie in dieser Teildisziplin nur 14. - 2:20.71 Minuten brauchte sie für die 200 Meter. Mit 1:03 Minuten Rückstand auf die führende Französin Elodie Clouvel ging sie damit als Zehnte in den abschließenden Laser Run, zum Bronzerang und der Südkoreanerin Seungmin Seong fehlten ihr 32 Sekunden.

Rückstand im Laser Run wächst noch weiter an

Der Fokus lag also auf anderen - und Zillekens sollte nicht mehr entscheidend heranrücken können. Im Gegenteil, sie fiel zurück. Am Ende wurde sie mit 1.376 Punkten 15. beim Sieg der Ungarin Michelle Gulyas. Zweite wurde die Französin Clouvel, Seong holte Bronze. Ein Hollywood-Film war es damit weiterhin nicht für die Berlinerin. Und doch wird sie mit dem neuen Ende deutlich besser leben können.