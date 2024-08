Schlussakt im Stade de France So läuft die Schlussfeier der Olympischen Spiele in Paris Stand: 10.08.2024 19:42 Uhr

Mit einer großen Schlussfeier im Stade de France gehen am Sonntagabend (11.08.2024) die Olympischen Spiele in Paris zu Ende. Im Mittelpunkt der Show werden Tausende Athletinnen und Athleten stehen, die in den vergangenen zwei Wochen mit ihren Leistungen Sportfans weltweit in ihren Bann gezogen haben.

Die Messlatte für die Zeremonie liegt nach der grandiosen, aber leider verregneten Eröffnungsfeier auf und entlang der Seine am 26. Juli hoch. Zum Ablauf und Inhalt der Show sowie möglichen Showacts ist kaum etwas bekannt, es wird daraus wieder ein großes Geheimnis gemacht.

Gemunkelt wird, dass unter anderem US-Schauspielstar Tom Cruise mit Stunts für Aufsehen sorgen soll. Sicher werden sich die Organisatoren aber für das große Finale einiges einfallen lassen haben.

Wann beginnt die Schlussfeier?

Die Schlussfeier der Olympischen Spiele beginnt um 21 Uhr und wird rund zwei Stunden dauern. In Deutschland überträgt das ZDF live. Auf sportschau.de/olympia wird es im Anschluss Videos mit den Höhepunkten der Schlussfeier geben.

Wie viele Sportlerinnen und Sportler nehmen teil?

Die Organisatoren gehen davon aus, dass etwa 9.000 Sportlerinnen und Sportler, Trainer, Betreuer und Verantwortliche ins Stadion kommen werden. Bei den Olympischen Spielen haben Athletinnen und Athleten von 205 Nationalen Olympischen Komitees teilgenommen. Im deutschen Team waren etwa 470 Athleten dabei.

Wer trägt die deutsche Fahne?

Zwei Olympiasieger werden bei der Schlussfeier die deutsche Fahne ins Stadion trage: die Triathletin Laura Lindemann und der Kanute Max Rendschmidt. Die 28-jährige Lindemann gewann in Paris mit der Mixed-Staffel Olympia-Gold. Für den 30 Jahre alten Rendschmidt war der Sieg mit dem Vierer-Kajak bereits die vierte Goldmedaille in seiner Karriere. Beide nahmen jeweils zum dritten Mal an Sommerspielen teil.

Bei der Eröffnungsfeier am Freitag vor zwei Wochen hatten für Deutschland Judokämpferin Anna-Maria Wagner und Basketball-Star Dennis Schröder die deutsche Fahne getragen. Sie hatten sich bei einer Umfrage unter den Fans und den Aktiven durchgesetzt. Beide waren in ihren Wettkämpfen danach ohne Medaille geblieben.

Wie ist der Ablauf der Feier?

Das genaue Programm der Schlussfeier ist vorab nicht bekannt. Einige Punkte gehören aber fest zum offiziellen Zeremoniell von Schlussfeiern bei Olympischen Spielen. Zu Beginn gibt es den Einmarsch der Nationen. Anders als bei Eröffnungsfeiern findet er aber nicht nach Ländern und alphabetisch geordnet statt, sondern bunt gemischt. Damit wird die Verbundenheit der Athleten nach Ende der Wettkämpfe symbolisiert.

Klar ist auch, dass Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron im Stadion sein wird - und dass IOC-Präsident Thomas Bach, der sein Amt 2025 niederlegen wird, eine Rede hält. Danach übergibt er Mitgliedern des Organisationskomitees den olympischen Orden - und wird die Spiele von Paris für beendet erklären. Gleichzeitig wird Bach "die Jugend der Welt" aufrufen, sich in vier Jahren erneut zu versammeln - dann in Los Angeles in den USA.

Traditionell werden im Stadion drei Flaggen gehisst: die von Griechenland, wo die Olympischen Spiele ihren Ursprung haben, sowie die des aktuellen und des nächsten Gastgeberlandes. Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, wird dann die olympische Fahne mit den fünf Ringen an Karen Bass übergeben - sie ist die Bürgermeisterin von Los Angeles.

Zuletzt werden die olympische Hymne gespielt und das olympische Feuer gelöscht. Danach wird sich - so war es zumindest zuletzt immer - der Gastgeber der nächsten Sommerspiele mit einem eigenen Beitrag kurz vorstellen. Wie genau - auch das ist noch nicht bekannt.

Wie viele Zuschauer werden dabei sein?

Das Stade de France ist beim letzten Akt der Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt ausverkauft. Etwa 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden die Schlussfeier aus nächster Nähe erleben können. Dazu kommen Millionen Menschen in aller Welt, die die Liveübertragung im Fernsehen oder in Livestreams verfolgen werden.

Werden die deutschen Medaillengewinner besonders geehrt?

Die Medaillengewinnerinenn und -gewinner des deutschen Teams werden bei der Schlussfeier in Paris nicht gesondert geehrt. Aber am Montag (12.08.2024) wird ein großer Teil der Mannschaft mit dem Eurostar-Zug von Paris nach Köln reisen. Dort besteht nach der Ankunft am Hauptbahnhof gegen 13.15 Uhr die Gelegenheit für Fans, die mitgereisten Athletinnen und Athleten - darunter aber nicht alle Medaillengewinnerinnen und - gewinner - kurz zu sehen. Anschließend wird das Team gegen 14 Uhr im Historischen Rathaus der Stadt Köln empfangen und geehrt. Danach endet das "Abenteuer Olympia" offiziell, die Sportler treten die Heimreise an.

Spektakuläre Eröffnungsfeier zu Beginn der Spiele

Vor mehr als zwei Wochen waren die Olympischen Spiele in Paris auf besondere Art und Weise eröffnet worden: Erstmals fand die Feier nicht in einem Stadion statt, sondern mitten im Zentrum der Gastgeberstadt. Die Athletinnen und Athleten wurden mit Booten über die Seine gefahren und konnten von den Zuschauerinnen und Zuschauern bejubelt werden. Dazu gab es Showacts etwa von Celine Dion und Lady Gaga. Judo-Champion Teddy Riner und die Leichtathletik-Ikone Marie-Jose Perec hatten zum Höhepunkt der Eröffnungsfeier als letzte von mehr als 11.000 Fackelläuferinnen und -Läufern das Feuer entzündet.

Zuvor hatten unter anderem Frankreichs Fußball-Idol Zinédine Zidane, die Tennis-Ikonen Serena Williams und Rafael Nadal und Leichtathletik-Legende Carl Lewis die Flamme zum Jardin des Tuileries zwischen Louvre und Place de la Concorde gebracht, wo sie noch bis zum Ende der Schlusszeremonie brennen wird.