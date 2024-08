Kanurennsport bei Olympia Deutsche Kajak-Vierer gewinnen Gold und Silber Stand: 08.08.2024 13:58 Uhr

Die Paradeboote haben wieder geliefert: Der deutsche Kajak-Vierer der Männer hat bei den Olympischen Spielen in Paris erneut die Goldmedaille gewonnen. Zuvor waren die Frauen im Vierer zu Silber gepaddelt.

Das Quartett mit Max Rendschmidt, Tom Liebscher-Lucz, Max Lemke und Jakob Schopf wurde seiner Favoritenrolle im Finale am Donnerstag (08.08.2024) gerecht und gewann in 1:19,80 Minuten im Fotofinish vor Australien. Am Ende gaben vier Hundertstelsekunden den Ausschlag. Bronze gewann Spanien.

Der deutsche Kajak-Vierer hatte im vergangenen Jahr WM-Gold gewonnen. Schon 2021 sicherten sich Rendschmidt, Liebscher-Lucz und Lemke gemeinsam mit dem mittlerweile zurückgetretenen Ronald Rauhe Gold in Tokio.

Deutscher Frauen-Vierer holt Silber

Zuvor hatten die deutschen Frauen im Kajak-Vierer Silber über 500 Meter gewonnen. Das als Außenseiter gestartete Quartett mit Paulina Paszek, Jule Marie Hake, Pauline Jagsch und Sarah Brüssler mussten sich in 1:32,62 Minuten nur Neuseeland geschlagen geben. Bronze gewann Ungarn.

Im Ziel fehlten lediglich 0,42 Sekunden zum ersten Olympiasieg eines deutschen Frauen-Quartetts in dieser Disziplin seit 2008 in Peking. Bei den vergangenen Sommerspielen in Tokio war der K4 erstmals seit 1984 ohne Medaille geblieben, in der Zwischenzeit hatte es fünf Olympiasiege und drei zweiten Plätze gegeben.

Kretschmer/Hecker gehen leer aus

Eine Medaille haben Peter Kretschmer und Tim Hecker im Canadier-Zweier knapp verpasst. Das deutsche Duo kam im Finale über 500 Meter nach 1:41,62 Minuten auf Platz fünf ins Ziel. Am Ende fehlten sechs Zehntel zu Bronze. Im vergangenen Jahr hatte sich das Duo noch den Weltmeistertitel gesichert.

Gold ging an China mit Hao Liu/Bowen Ji, Silber gewannen die Italiener Carlo Tacchini/Gabriele Casadei vor den Ungarn Jonatan Daniel Hajdu/Balasz Adolf. Kretschmer hatte 2012 in London gemeinsam mit Kurt Kuschela Olympiagold gewonnen. Hecker holte vor drei in Tokio mit Sebastian Brendel Bronze.

Jahn und Jakob scheitern im Viertelfinale

Im Canadier-Einer der Frauen haben Lisa Jahn und Maike Jakob den Sprung ins Halbfinale verpasst. Jahn beendete ihren Vorlauf über 200 Meter als Dritte und musste den Umweg übers Viertelfinale nehmen. Dort hätte einer der beiden ersten Plätze den Einzug in die Vorschlussrunde bedeutet, die 30-Jährige kam aber nur auf Rang fünf ins Ziel. Jahn hatte bereits im Canadier-Zweier mit Hedi Kliemki am Dienstag das Halbfinale verpasst.

Kurz darauf musste auch Jakob bei ihrem Olympiadebüt die Segel streichen. Nach dem letzten Platz im Vorlauf kam die 18-Jährige im Viertelfinale nicht über Platz sechs hinaus. Jakob war erst kurzfristig ins deutsche Aufgebot gerückt, nachdem der Deutsche Kanu-Verband (DKV) entschieden hatte, einen der sechs errungenen Kajak-Quotenplätze zum Canadier zu verschieben.