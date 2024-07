Eröffnungsfeier in Paris Coco Gauff und LeBron James tragen die US-Fahne Stand: 24.07.2024 14:13 Uhr

Nach LeBron James hat Team USA nun auch seine weibliche Fahnenträgerin bekannt gegeben. Tennisspielerin Coco Gauff wird gemeinsam mit dem Basketball-Superstar am Freitag bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August) in Paris die Ehre zu teil, den Star-Spangled Banner zu tragen. Das gab das Nationale Olympische Komitee der USA am Mittwoch (24.07.2024) bekannt.

Die aktuelle Nummer 2 der Tennis-Welt zählt in Paris zu den absoluten Goldanwärterinnen und wird mit lediglich 20 Jahren die jüngsten Fahnenträgerinnen in der Geschichte der USA bei einer olympischen Eröffnungsfeier sein. Zudem ist die US-Open-Siegerin von 2023 die erste Tennisspielerin, die die US-Fahne tragen darf.

Gauff und James folgen auf Basketballerin Sue Bird und Baseballer Eduardo "Eddy" Alvarez, die bei der Eröffnungszeremonie der Sommerspiele 2021 in Tokio Fahnenträger waren.

LeBron James nimmt zum vierten Mal an den Olympischen Spielen teil.

James stolz, "Teil dieses wichtigen Moments zu sein"

James Nominierung war bereits am Montag verkündet worden. "Es ist eine unglaubliche Ehre, die Vereinigten Staaten auf dieser weltweiten Bühne zu repräsentieren, vor allem in einem Moment, der die ganze Welt zusammenbringen kann", sagte der 39-Jährige nach der Bekanntgabe.

"Für ein Kind aus Akron bedeutet diese Verantwortung alles, aber nicht nur für mich selbst, sondern auch für meine Familie, alle Kinder in meiner Heimatstadt, meine Teamkollegen, Mitstreiter bei den Olympischen Spielen und so viele Menschen im ganzen Land mit großen Ambitionen", sagte James: "Sport hat die Kraft, uns alle zusammenzubringen, und ich bin stolz, Teil dieses wichtigen Moments zu sein."

NBA-Topscorer will zum dritten Mal Gold

James, der für die Los Angeles Lakers aufläuft und die meisten Punkte in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga erzielt hat, will in Paris seine dritte Goldmedaille nach 2008 und 2012 holen. Auch 2004 war er dabei, als die USA jedoch nur Dritter wurden. 2016 und 2020 verzichtete er auf eine Olympia-Teilnahme.

Gemeinsam mit Stephen Curry, Jayson Tatum und Co. bildet der viermalige NBA-Champion ein Star-Ensemble, das an das legendäre "Dream Team" der USA um Michael Jordan bei Olympia 1992 erinnert. Am Sonntag (17.15 Uhr) starten die US-Basketballer gegen Vize-Weltmeister Serbien ins Turnier. Die weiteren Gegner in der Gruppenphase sind Südsudan und Puerto Rico.