Olympia-Generalprobe Basketballer verlieren nur knapp gegen die USA Stand: 22.07.2024 23:13 Uhr

Die deutschen Basketball-Weltmeister haben ihre Olympia-Generalprobe gegen die US-Superstars nur knapp verloren. Gegen NBA-Ikone LeBron James und Co. unterlag das Team um Kapitän Dennis Schröder am Montagabend (22.07.2024) in London in der Neuauflage des WM-Halbfinales aus dem Vorjahr mit 88:92 (41:48).

Franz Wagner war mit 18 Punkten bester Werfer der Deutschen, bei den USA überragte James mit 20 Zählern. Vor dem Start in die Olympischen Spiele am kommenden Samstag (13.30 Uhr) im Vorrundenspielort Lille gegen Japan kassierten die Deutschen die zweite Niederlage im insgesamt fünften Vorbereitungsspiel.

Das DBB-Team agierte mit den physisch extrem starken US-Amerikanern eigentlich die ganze Spielzeit über auf Augenhöhe, in der Schlussphase leistete sich die Mannschaft von Gordon Herbert dann aber den ein oder anderen Fehlwurf zu viel und fand in der eigenen Defensive gegen den in dieser Phase dominanten LeBron James kein Mittel.

Ziel ist eine Medaille

In der Gruppenphase warten außerdem noch Brasilien (30. Juli) und Gastgeber Frankreich um Supertalent Victor Wembanyama (2. August). Nach Bronze bei der Heim-EM 2022 und WM-Gold ein Jahr später ist auch bei Olympia eine Medaille das Ziel der Deutschen.

Topfavorit sind die USA, deren B-Auswahl in der Vorschlussrunde der Weltmeisterschaft in Asien von Deutschland gedemütigt worden war. Folglich schickte der Rekordolympiasieger die absolute Star-Riege um James, Stephen Curry und Kevin Durant, um bei den Sommerspielen Wiedergutmachung zu betreiben.