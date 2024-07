Highlights Das waren die Olympia-Höhepunkte am Samstag, 27. Juli Stand: 28.07.2024 00:00 Uhr

Was war am Samstag, 27. Juli 2024, wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

9 Uhr - Volleyball: Deutschland - Japan (M)

Die deutschen Volleyballer sind erstmals seit 2012 wieder bei Olympia dabei. Zum Auftakt geht es in der Arena Paris Sud gegen Japan. Wegen des frühen Starts verzichteten die Spieler um Routinier Georg Grozer auf die Teilnahme an der Eröffnungsfeier am Vorabend.

9.30 Uhr - Reiten, Vielseitigkeit, Dressur

In Versailles beginnt der Wettbewerb der Vielseitigkeitsreiter. Die Ergebnisse in der Dressur zählen sowohl für die Einzel-, als auch für die Teamwertung. Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski (Warendorf) war in diesem Jahr zunächst nur als Ersatzreiterin nominiert. Sie rückte aber für Sandra Auffarth nach, deren Pferd Viamant du Matz beim Gesundheitscheck kurz vor Beginn der Spiele Auffälligkeiten zeigte.

10.30 Uhr - Schießen, Luftgewehr Mixed

Die ersten Medaillen bei Sommerspielen werden traditionell an die Schützen vergeben. Im nationalen Schießzentrum von Déols machen die Luftgewehr-Mixed-Teams den Anfang. Titelverteidiger ist China. Für Deutschland gehen die Europameister Maximilian Ulbrich/Anna Janßen an den Start. Aus Tokio war der Deutsche Schützenbund mit nur einer Bronzemedaille im Bogenschießen heimgekehrt.

11 Uhr - Wasserspringen, Synchron 3-m-Brett (F)

Die Synchron-Spezialistinnen eröffnen die Wettbewerbe im Wasserspringen. Deutschland schickt im Centre Aquatique Olympique das Duo Jette Müller/Lena Hentschel an den Start. Hentschel hatte in Tokio mit ihrer damaligen Partnerin Tina Punzel Bronze gewonnen.

Ab 12 Uhr - Tennis (F+M)

Im Stade Roland Garros beginnt das olympische Tennisturnier. Dabei werden viele Augen auf Angelique Kerber gerichtet sein: Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin hat ihren Rücktritt nach Olympia angekündigt. Sie trifft am Abend in der ersten Runde auf Naomi Osaka aus Japan.

Die Partie ist als viertes Match auf dem Court Philippe Chatrier angesetzt, dem größten Stadion auf der Anlage. Am ersten Tag schlagen dort unter anderen auch die viermalige French-Open-Siegerin Iga Swiatek, Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic sowie das spanische Star-Doppel Rafael Nadal/Carlos Alcaraz auf. Im Doppel wird Kerber an der Seite von Laura Siegemund spielen.

Ab 13.20 Uhr - Fechten, Säbel (M)

Matyas Szabo ist in Paris Einzelkämpfer in den Fecht-Wettbewerben der Männer. Der Säbel-Spezialist will gegen Yousef Alshamlan aus Kuweit zunächst ins Achtelfinale einziehen (13.20 Uhr). Die Gefechte um die Medaillen im Grand Palais sind für 21.05 Uhr (Bronze) und 21.55 Uhr (Gold) angesetzt.

13.30 Uhr - Basketball: Deutschland - Japan (M)

Weltmeister Deutschland startet gegen Außenseiter Japan in das olympische Basketball-Turnier - eine Pflichtaufgabe für das Team um Kapitän Dennis Schröder.

14.30 Uhr - Radsport, Einzel-Zeitfahren (F)

Die Zeitfahr-Spezialistinnen eröffnen die Radsport-Wettbewerbe. Der 32,4 Kilometer lange und flache Kurs durchs Pariser Stadtgebiet wird auf der Esplanade des Invalides gestartet. Das Ziel ist auf der imposanten Brücke Pont Alexandre III. Die Olympiasiegerin von Tokio, Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden, hat ihre Karriere inzwischen beendet. Für Deutschland sind Mieke Kröger und Antonia Niedermaier am Start.

Ab 15.30 Uhr - Rugby (M)

Im Rugby werden zunächst in den Halbfinals die Endspielteilnehmer ermittelt. Das Spiel um Bronze ist für 19 Uhr, das Finale für 19.45 Uhr geplant. Das Team aus Fidschi hatte sowohl in Rio als auch in Tokio Gold geholt.

Ab 16.30 Uhr - Tischtennis (F+M)

Im Tischtennis ermitteln die gemischten Teams bereits die Viertelfinalisten. Das deutsche Duo Dang Qiu und Nina Mittelham hat einen schweren Auftaktgegner erwischt: die an Nummer drei gesetzten Shin Yubin und Lim Jonghoon aus Südkorea (16.30 Uhr).

Am Abend beginnt der zweimalige Bronze-Gewinner Dimitrij Ovtcharov im Einzel seine Medaillenmission gegen den Mexikaner Marcos Madrid (21.30 Uhr). Bei den Frauen steht Xiaona Shan ihrer langjährigen Berliner Vereinskollegin Georgina Pota aus Ungarn gegenüber (22.15 Uhr).

16.32 Uhr - Radsport, Einzel-Zeitfahren (M)

Erstmals in der olympischen Geschichte fahren Frauen und Männer denselben Kurs. 35 Einzel-Zeitfahrer gehen im Abstand von jeweils 1,5 Minuten auf die Strecke. Maximilian Schachmann ist als einziger deutscher Starter dabei.

17 Uhr - Hockey: Deutschland - Frankreich (M)

Die deutschen Hockey-Weltmeister stehen gleich zum Auftakt des olympischen Turniers im Fokus. In Colombes steht das Team von Bundestrainer Andre Henning Gastgeber Frankreich gegenüber.

19 Uhr - Handball: Deutschland - Schweden (M)

Die deutschen Handballer starten mit dem Klassiker gegen Schweden in der Arena Paris Sud ins Turnier. Bei der Heim-EM verlor das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gegen die Skandinavier das Spiel um Platz drei.

Ab 20.42 Uhr - Schwimmen, 4 Finals (F+M)

Im Schwimmen werden die ersten Medaillen vergeben. Greifen die Europameister Isabel Gose und Lukas Märtens über 400 m Freistil in den Kampf um die Medaillen ein? Märtens ist als Weltjahresbester nach Paris gereist. Auch Oliver Klemet hat sich überraschend für den Endlauf qualifiziert. Nach diesen beiden Rennen geht es in den 4x100-m-Freistil-Staffeln (21.34/21.44 Uhr) um die Medaillen. Das deutsche Männer-Quartett mit Josha Salchow, Rafael Miroslaw, Luca Armbruster und Peter Varjasi ist dabei - im Vorlauf verbesserte die Staffel den zwölf Jahre alten deutschen Rekord.