Tennis Kerber beendet nach Olympia ihre Karriere Stand: 25.07.2024

Die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber beendet nach den Olympischen Spielen in Paris ihre Tennis-Karriere. Das gab die Kielerin am Donnerstag (25.07.2024) bekannt.

Die 36-Jährige feierte in ihrer Laufbahn zahlreiche Erfolge. 2016 gewann sie die Australian Open und die US Open. Zwei Jahre später triumphierte sie in Wimbledon. Neben den drei Erfolgen bei den Grand-Slam-Turnieren triumphierte sie bei elf weiteren WTA-Turnieren. 34 Wochen stand sie an der Spitze der Weltrangliste.

Im Februar 2023 brachte Kerber eine Tochter zur Welt und gab nach ihrer Baby-Pause Anfang dieses Jahres ihr Comeback auf der Tennis-Tour.